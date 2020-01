Mobiler Fritteusenservice erstmals auf der INTERGASTRA

FiltaFry auf der INTERGASTRA Stuttgart vom 15.-19. Februar 2020

Halle/Stand: Eingang Ost, RAW23

Der mobile Fritteusenservice FiltaFry nimmt zum ersten Mal an der Stuttgarter Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie teil und präsentiert auch erstmalig sein komplettes mobiles Serviceprogramm für mehr Nachhaltigkeit in kommerziellen Küchen einem größeren Fachpublikum:

– FiltaFry – Fritteusenservice: Der mobile Fritteusen Full Service umfasst sowohl die professionelle Fritteusenreinigung als auch das Filtrieren des Öls auf Mikrobasis, womit sich bis zu 50 % Öl einsparen lassen. FiltaFry übernimmt auch die Lieferung von neuem Öl, die Entsorgung des verbrauchten Öls und die lückenlose Dokumentation. Mit dem bisher einzigartigen Service frittieren Gastronomen nachhaltiger und sparen Kosten. Sie haben immer saubere Fritteusen sowie einwandfreies Öl und entlasten ihre Mitarbeiter.

– FiltaSeal – Dichtungsservice: Mit dem Direktersatz von Kühlschrankdichtungen vor Ort gehört langes Warten auf neue Dichtungen in kommerziellen Küchen der Vergangenheit an. FiltaFry ersetzt beschädigte oder veraltete Dichtungen innerhalb von maximal zehn Werktagen, und zwar alle Typen sowie unabhängig vom Hersteller.

– FiltaDrain – Abflussreinigungsservice: Die probiotische, auf Bakterienkulturen basierte Abflussreinigung, kommt ganz ohne Chemiekeule aus. Verstopfungen sowie unangenehme Gerüche werden natürlich und nachhaltig beseitigt, die Entwicklung von Fruchtfliegen wird verhindert.

„Lag unser Fokus in den letzten Jahren vor allem auf dem mobilen Fritteusenservice, werden wir uns mit den Zusatzservices FiltaSeal und FiltaDrain verstärkt als produktübergreifende „Commercial Kitchen Specialists“ im deutschsprachigen Raum und auch europaweit positionieren“, sagt FiltaFry-Geschäftsführer Jos van Aalst, der das Franchiseunternehmen mit Hauptsitz in Orlando (USA) 2014 von Holland nach Deutschland brachte.

„Wir sind sehr auf das Feedback der INTERGASTRA-Besucher gespannt und hoffen auf zahlreiche interessante Kontakte“, so van Aalst. „Für unsere verschiedenen Services, die der Gastronomie und der Hotellerie sowohl Kosten einsparen, als auch ein nachhaltigeres Wirtschaften ermöglichen, ist die Stuttgarter Messe eine hervorragende Plattform und für uns auch eine einmalige Gelegenheit.“

Über FiltaFry

FiltaFry – mobiler Full-Service rund um die Fritteuse – wurde 1996 in Großbritannien gegründet und arbeitet auf Franchisebasis. Mittlerweile ist es in vielen Ländern der Welt etabliert und seit 2015 mit der FiltaFry Deutschland GmbH auch in Deutschland aktiv, die seit 2018 zur Filta Group gehört. Das Konzept umfasst das Filtrieren und Reinigen des Speiseöls sowie das Säubern der Fritteusen vor Ort inklusive Abnahme und fachgerechter Entsorgung des Altöls. FiltaFry liefert auf Wunsch frisches Öl und übernimmt das Auffüllen der Fritteusen. Zusätzlich bietet FiltaFry weitere mobile Services: die direkte Vor-Ort-Fertigung von Kühlschrankdichtungen und die regelmäßige organische Abflussreinigung.

Zu den Kunden zählen Restaurants und Imbisse, Hotels, Caterer, Sportstätten, Freizeitparks, Mensen, Kantinen u.v.m. 2017 bekam FiltaFry das Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2017“ des Rates für Nachhaltige Entwicklung und 2018 als Start-up den Exzellenzpreis des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Seit 2019 wird FiltaFry als Lieferant des Eco-Labels GreenKey empfohlen und wurde im selben Jahr vom Deutschen Franchiseverband als eines der drei „grünsten“ Franchiseunternehmen ausgezeichnet. FiltaFry gehörte zu den für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 nominierten Unternehmen in der Kategorie KMU. FiltaFry ist Mitglied im Deutschen Franchise-Verband e.V. und in den Vereinen „Greentable“ und „United against Waste“.

