NETGEAR PRÄSENTIERT LEISTUNGSSTARKE POE+ ANWENDUNGEN AUF DER CES 2020

NETGEAR stellt neue Unmanaged und Smart Managed Gigabit Ethernet Po-E+ Switches vor, für höhere PoE-Budgets und PoE++ Leistung im Unternehmen

München/Las Vegas, 07. Januar 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), gibt heute die neuesten Erweiterungen seiner Serie von Unmanaged und Smart Managed Pro Switches um neue Gigabit Ethernet PoE+ und Ultra60 PoE++ Modelle bekannt, die ab sofort weltweit erhältlich sind. Zu den neuen Produkten gehört auch der branchenweit erste Cloud Managed Ultra60 PoE++ Switch mit unterbrechungsfreiem Power-PoE für Unternehmen jeder Größe. Die neuesten Produkte verfolgen konsequent den Ansatz von NETGEAR, passende Lösungen für moderne, zukunftsorientierte Business-Umgebungen zu entwickeln, zu denen auch die NETGEAR Insight Instant Mesh WiFi-Lösung gehört, die Anwärter auf den CES® 2020 Innovation Award ist.

Marktforscher erwarten, dass der globale Markt für PoE-Lösungen in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum aufweisen wird, da die weit verbreitete Einführung von IP-Kommunikation, WiFi-Konnektivität und die steigende Nachfrage nach Netzwerksicherheitskameras den Bedarf der Branche nach diesen Produkten vorantreiben wird. PoE-Geräte umfassen heute bereits Lösungen wie VoIP-Telefone, IP-Sicherheitskameras, drahtlose Zugangspunkte, Näherungssensoren, Türschlösser und neue Anwendungen wie Displays, Panel-PCs, LED-Beleuchtung, Audiolautsprecher und POS-Terminals, die den neuesten PoE++-Standard verwenden sowie zahlreiche andere IoT-Lösungen.

Da sich bei modernen Unternehmen die Anzahl der eingesetzten PoE-Geräte, die ein höheres Leistungsbudget benötigen, gerade mehr als verdoppelt, sind leistungsstarke PoE-Switches für die IT-Infrasturktur von zentraler Bedeutung. Mit dem Internet of Things werden ständig neue Lösungen für intelligente Haus- und Gebäudeautomationssysteme eingeführt. So ist der 802.3bt PoE-Standard aufgerufen, diejenigen Geräte zu unterstützen, die mehr Leistung benötigen.

Um diesen immer wichtigeren und geschäftskritischen Anforderungen gerecht zu werden, hat NETGEAR eine Reihe von Produkterweiterungen entwickelt, die dem Wachstum der PoE-Lösungen auf dem Markt Rechnung tragen. Diese neuen Mitglieder der Familie von Unmanaged und Smart Managed Switches ermöglichen die Bereitstellung von PoE+-Ports genau dort, wo sie benötigt werden:

-NETGEAR GS110TUP Ultra60 PoE++ 10-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch mit 4 PoE+ und 4 PoE++ Ports und der GS710TUP mit 8

PoE++ Ports, 1 Gigabit Non-PoE Copper und 1 SFP Port, mit optionaler Remote-/Cloud Management Fähigkeit. Der GS110TUP bietet ein PoE-Gesamtbudget von 240W und der GS710 mit 480W für leistungsstarke PoE-Anwendungen.

-NETGEAR GS724TPP 24-Port Gigabit Ethernet Hi-Power PoE+ Smart Mana-ged Pro Switch mit 2 SFP-Ports und optionaler Remote-/Cloud Management Fä-higkeit. Der GS724TPP bietet ein PoE-Gesamtbudget von 380W für weitere PoE-Anwendungen.

-NETGEAR GS308PP 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch mit 83W PoE-Budget. Mit integrierter NETGEAR FlexPoE-Technologie, die es er-möglicht, das PoE-Budget jederzeit zu erhöhen, um Geräte mit einem austausch-baren externen Netzteil mit der erforderlichen Leistung zu versorgen.

-NETGEAR GS316P 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch mit 115W PoE-Budget. Mit integrierter NETGEAR FlexPoE-Technologie, die es er-möglicht, das PoE-Budget jederzeit zu erhöhen, um Geräte mit einem austausch-baren externen Netzteil mit der erforderlichen Leistung zu versorgen.

-NETGEAR GS316PP 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged High-Power PoE+ Switch mit 183W PoE-Budget für Hochleistungs-PoE-Geräte. Das kompakte, lei-se und lüfterlose Design macht den GS316PP zu einer idealen, kostengünstigen und zukunftssicheren Option für jedes Unternehmen und jeden Haushalt.

-NETGEAR GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet Unmanaged High-Power PoE+ Switch mit 380W PoE-Budget und 24 PoE+ Ports. Mit dem GS348PP erhalten Unternehmen einen kostengünstigen und leistungsstarken Switch mit dem besten Kosten-/PoE-Budget-Verhältnis.

„Es ist kein Geheimnis, dass die Leistung bei PoE-Switches im Jahr 2020 eine höhere Effizienz als je zuvor ermöglichen wird, wenn Integratoren und Administratoren sich diesen zuwenden, um mit den Anforderungen der Benutzer Schritt halten zu können“, so Richard Jonker, Vice President der SMB-Produkte von NETGEAR. „NETGEAR beabsichtigt, Unternehmen bei der Migration hin zu PoE bei jedem Schritt zu unterstützen, und wir arbeiten kontinuierlich daran, sicherzustellen, dass unsere Technologie den gewachsenen Anforderungen des Marktes entspricht.“

Die ersten Cloud Managed PoE++ Switches mit unterbrechungsfreier Ultra60 60W PoE++ Leistung

Als Marktführer im Bereich PoE-Switching bringt NETGEAR jetzt den ersten Cloud Managed PoE++ Switch mit unterbrechungsfreier PoE-Leistung für Unternehmen auf den Markt. Zusammen mit dem innovativen „Uninterrupted PoE“ von NETGEAR für eine konstante Stromversorgung bieten die neuen Switches Flexibilität bei der Stromversorgung und einen unterbrechungsfreien Betrieb. Sie sind die ideale Lösung selbst für die fortschrittlichsten Unternehmen, die nach der besten Kombination aus Funktion, Leistung und Effizienz suchen.

Hervorragende Leistungsflexibilität mit dem exklusiven FlexPoE von NETGEAR

Der GS308PP, GS316P und GS316PP unterstützen NETGEARs exklusive, aufrüstbare FlexPoE PoE-Power-Funktion. Dank der branchenweit ersten flexiblen integrierten PoE+ Technologie können Anwender das PoE-Budget durch den einfachen Kauf eines neuen externen Netzteils erhöhen oder reduzieren. FlexPoE-Switches sind auch für effektiv zukunftssichere Netzwerke und Budgets kleinerer Unternehmen konzipiert. Mit NETGEARs exklusiver FlexPoE-Technologie helfen die ersten beiden Switches Unternehmen dabei, ihr PoE-Leistungsbudget kosteneffizient zu erhöhen, um ihr Netzwerk bei Bedarf zu erweitern.

Energieeffizienz mit exklusivem PoE-Autobalance und Zuweisung

Die Modelle GS308PP, GS316P, GS316PP und GS348PP unterstützen NETGEARs exklusive PoE-Autobalance-Funktion und eine automatische Zuweisung, die das PoE-Leistungsbudget unabhängig von der erkannten PoE-Klasse automatisch auf der Grundlage des Gerätebedarfs ausgleicht. Diese Switches liefern so immer genau die Leistung, die das PoE-Gerät benötigt – für eine bessere Energieeffizienz und Einsparungen.

Weitere Informationen zu den neuesten Entwicklungen und der nächsten Generation der fortschrittlichen PoE-Lösungen von NETGEAR finden Sie hier.

Verfügbarkeit und Preise

Die hier vorgestellten neuen Switches werden noch in diesem Monat zu den folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen verfügbar sein:

GS110TUP Ultra60 PoE++ 10-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch mit einem PoE-Leistungsbudget von 240W zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 399,– inkl. MwSt.

GS710TUP Ultra60 PoE++ 10-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch 8 Po-E++ Ports mit einem 480W PoE-Leistungsbudget zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 619,– inkl. MwSt.

GS724TPP 24-Port Gigabit Ethernet Hi-Power PoE+ Smart Managed Pro Switch zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 349,– inkl. MwSt.

GS308PP 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch mit 83W PoE-Leistungsbudget zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 117,– inkl. MwSt.

GS316P 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged High-Power PoE+ Switch mit 115W PoE-Leistungsbudget zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 194,– inkl. MwSt.

GS316PP 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged High-Power PoE+ Switch mit 183W PoE-Leistungsbudget zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 219,– inkl. MwSt.

GS348PP 48-Port Gigabit Ethernet Unmanaged High-Power PoE+ Switch mit 380W PoE-Leistungsbudget und 24 PoE-Ports zu einem empfohlenen Verkaufspreis von

EUR 489,– inkl. MwSt.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Informationen zu NETGEAR in Deutschland: http://www.netgear.de/

Newsroom für NETGEAR Business-Lösungen: http://www.netgear-newsroom.de/

NETGEAR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netgear-business-deutschland

NETGEAR auf Twitter: https://twitter.com/NetgearBusiness

Firmenkontakt

IsarGold für NETGEAR

Philipp Hollinger

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171518

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Philipp Hollinger

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171518

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.isar.gold/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.