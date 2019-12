Netzlink richtet Vertriebsfokus neu aus

Christopher Hablitzel verstärkt Vertrieb

Mit Christopher Hablitzel hat die Netzlink Informationstechnik GmbH jüngst ihren Vertrieb verstärkt. Mit der Teamvergrößerung geht eine neue Vertriebsfokussierung für 2020 einher. Im Mittelpunkt stehen im kommenden Jahr der Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu den strategischen Partnern Cisco und Fortinet sowie die Beratung in den Bereichen IT-Security und Netzwerk. Mit Fokus auf diese Themenfelder will das Braunschweiger IT-Unternehmen das Bewusstsein für die Herausforderungen der IT-Sicherheit bei Neu- und Bestandskunden schärfen und gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln.

Die Netzlink Informationstechnik GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig sowie weiteren zwei Standorten in Deutschland wurde 1997 gegründet. Netzlink entwickelt und implementiert maßgeschneiderte IT- und Kommunikationslösungen für Kunden zahlreicher Branchen. Die Kunden erhalten ein umfassendes Leistungspaket aus einer Hand: Beratung, Konzeption, Entwicklung, Integration, individuelle Service- und Wartungsvereinbarungen. Die enge Zusammenarbeit mit anderen renommierten Systemhäusern aus Deutschland unter dem Dach der GROUPLINK GmbH sowie die Entwicklung eigener systemübergreifender Lösungen, macht es Netzlink möglich, für vielfältige Anforderungen die passende Lösung zu liefern. Weitere Informationen unter http://www.netzlink.com

