Neu: Der HUCK Seilspielgeräte-Katalog Nr. 26

Der neue Katalog von HUCK-Seiltechnik ist jetzt noch übersichtlicher und zeigt innovative Spielgeräte sowie bewährte Klassiker

Im neuen Katalog Nr. 26 lädt HUCK Seiltechnik wieder in seine vielfältige Produktwelt ein. Von A wie „Abenteuerbrücke“ bis Z wie „Zeltnetz“ zeigt der neue Katalog alles, was Spielplätze, Kitas, Schulen und Co. schöner macht.

Die praktische Einteilung der Spielgeräte in die empfohlenen Altersgruppen-Kapitel erleichtert die Auswahl der passenden Produkte. „Selbstverständlich legen wir auch in dieser Ausgabe unseres Katalogs wieder Wert auf aktuelle Trends, die höchsten Sicherheitsstandards, ansprechende Farben, hochwertige Materialien und individuelles Design“, erläutert Wolfgang Keiner von der Geschäftsleitung der HUCK Seiltechnik.

Neben den Klassikern, wie dem Original HUCK Vogelnest® gibt es auch wieder innovative und spannende Neugeräte wie den „Olivenbaum“, die „Kletter-Brille“ oder den Vogelnestturm „Black Forest“ mit Stahl- oder Robiniepfosten zu entdecken. Zudem sind viele der Geräte gemäß der US-Norm ASTM für den amerikanischen Markt bzw. amerikanische Wohngebiete und Einrichtungen zertifiziert.

Wolfgang Keiner hat auch den praktischen Aspekt des neuen Katalogs im Blick und führt hierzu an: „Die hintere Umschlagseite haben wir als Info-Seite zum Ausklappen ausgeführt. Somit können Sie diese Seite aufgeschlagen lassen und haben – während Sie unseren Katalog durchblättern – immer einen Überblick der wichtigsten Informationen wie z. B. die Erklärung der Icons oder der Seilqualität und -farben.“

Nähre Informationen zum neuen Katalog erhalten Sie auf unserer Website. Dort steht Ihnen in Kürze auch die Online-Version des Katalaogs zum Durchblättern zur Verfügung.

Wer ein individuelles Beratungsgespräch wünscht, wählt ganz bequem die 06443 83110 und kann sich vorab auf der Website informieren: www.huck-seiltechnik.de

HUCK – Der kompetente Partner für Ihre Ideen

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet das Unternehmen an Netz- und Seilprodukten für unterschiedlichste Branchen. Ob im Sport, am Bau, in der Industrie oder im Spiel- und Freizeitsektor: Der Seiltechnik-Hersteller bietet garantierte Qualität, die wartungsfrei und langlebig ist. Dabei ergibt sich die gute Haltbarkeit der Geräte aus den hohen Qualitätsanforderungen. Alle Produkte sind montagefreundlich und erfüllen die europäischen Sicherheitsvorschriften und TÜV-Vorgaben.

