Neu: GOURMET Nature’s Creations

Feinschmecker-Menüs für Katzen mit ausgewählten natürlichen Zutaten

Sie legen bei der Auswahl der Katzenfuttermenüs für Ihre Samtpfote Wert auf kulinarischen Hochgenuss aber auch auf natürliche Zutaten? Dann servieren Sie Ihrem Feinschmecker jetzt das neue GOURMET Nature“s Creations. Die erlesenen Menüs wurden sorgfältig und fachmännisch mit ausgewählten, hochwertigen und natürlichen Zutaten hergestellt. Reich an Geflügel oder Fisch und garniert mit Gemüse, wie Spinat, Tomaten oder Pastinaken, lassen die exquisiten Rezepte anspruchsvolle Katzen jeden Bissen genießen.

Eine neue Auswahl natürlich köstlicher Produkte, die kleine Samtpfoten garantiert vor Genuss schnurren lässt – ganz ohne Zusatz künstlicher Farbstoffe, Konservierungs- und Aromastoffe. Als weiteres Plus für die Umwelt bestehen die portionsgerechten 85 g Dosen aus recyclebarem Verpackungsmaterial. Überzeugen Sie sich selbst und verwöhnen Sie Ihren Liebling jetzt mit den schonend gegarten feinen Streifen von GOURMET Nature“s Creations! Bei den drei leckeren Sorten GOURMET Nature“s Creations – reich an Huhn, garniert mit Spinat und Tomaten, GOURMET Nature“s Creations – reich an Truthahn, garniert mit Spinat und Pastinaken sowie GOURMET Nature“s Creations – reich an Thunfisch, garniert mit Tomaten und Reis ist bestimmt auch für Ihren kleinen Feinschmecker eine Geschmacksrichtung dabei, die einfach unwiderstehlich ist …

Die unverbindliche Verkaufspreisempfehlung für die 85 g Dose beträgt 0,89 Euro.

GOURMET, FELIX, Purina ONE, BENEFUL, BEYOND, Purina PRO PLAN, Purina Adventuros, Purina DentaLife und BONZO sind Marken aus dem Hause PURINA, einem der weltweit führenden Experten für Heimtiernahrung. „Mit Haustieren an unserer Seite sind wir einfach glücklicher. Sie bereichern unser Leben und unsere Gesellschaft“: Aus diesem Grund geben 18.000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 50 Ländern täglich ihr Bestes für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier. So arbeitet ein globales Netzwerk an aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzt moderne Herstellungstechnologien, um ständig neue und immer weiter verbesserte Produkte anbieten zu können. Vor allem durch diese Innovationen konnten die Umsätze auch 2018 erneut gesteigert werden1.

Unter dem Leitgedanken „PURINA in Society“ engagiert sich das Unternehmen außerdem für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Belange. So setzt sich PURINA mit Pets at Work zum Beispiel für mehr Hunde am Arbeitsplatz ein oder bietet im Rahmen der Initiative „Liebe fürs Leben“ kostenlosen Tierschutzunterricht für Schulkinder. Bis 2023 sollen darüber hinaus keine Produkte mit künstlichen Farbstoffen mehr im Portfolio sein. https://www.purina.de/pins/

Bildquelle: @Purina