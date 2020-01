Neuer SAT-Receiver mit TWIN-Tuner von XORO

Buxtehude, Deutschland. Die MAS Elektronik AG kündigt die Verfügbarkeit des DVB-S2 Receivers XORO HRS 9194 an.

Der Mini-Receiver mit TWIN-Tuner XORO HRS 9194 ist das Folgemodell des vielfach ausgezeichneten XORO HRS 9192.

Der Receiver empfängt unverschlüsselte Satellitenprogramme in HD- und Standardauflösung. USB-Aufnahme & Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), sowie HD Media Player sind ebenfalls an Bord. Dank des schicken Designs und der kompakten Größe passt der Receiver in jede Ecke.

Durch seinen TWIN-Tuner (zwei eingebaute Empfangsteile) kann der HRS 9194 während einer laufenden Aufnahme, einen beliebigen anderen Sender anzeigen. Zudem sind zwei Aufnahmen unterschiedlicher Sender zur selben Zeit möglich.

Der HD Media Player gibt Video-, Audio-, und Bilddateien von USB Speichermedien mit NTFS und FAT32 Dateisystem wieder. Dafür besitzt das Gerät einen USB 2.0 Anschluss auf der Rückseite.

Merkmale

– DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, freies, digitales Satellitenfernsehen

– TWIN-Tuner (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit

– Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN 50494)

– USB Rekorder und Time-Shift Funktion

– HDMI Anschluss für die Videoausgabe bis 1080p

– USB 2.0 Schnittstelle

– Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext

– Leistungsfähiger HD Media Player

– Unterstützt FAT32 & NTFS Dateisystem

– 12V Anschluss

– Aktuell vorprogrammiert für die deutschen ASTRA 19,2° Fernsehprogramme

Preise und Verfügbarkeit

Lieferbar: sofort

Unverbindliche Preisempfehlung: 79 €

Bei Fragen nach technischen Spezifikationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an unsere Pressestelle (presse@mas.de).

Bei Fragen zu Preisen und Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an den Vertrieb (vertrieb@mas.de)

MAS Elektronik AG

Firmensitz in Buxtehude

Unternehmensgröße: 30 Mitarbeiter aus Vertrieb, Technik, Produktmanagement, Marketing und Finance

Exportregionen Deutschland und EU

Seit 1999 sind wir im Bereich Home-Entertainment mit der Eigenmarke XORO erfolgreich im Markt. Was unser Unternehmen ausmacht, ist die Vielfalt und die gewisse Eigenständigkeit, neue Innovationen und Reaktionen des Marktes genau einzuschätzen und darauf zu reagieren.

