Neues Jahr – neue Kontakte

Ein Vorsatz für das neue Jahr könnte networking sein

Haben Sie sich für 2020 neue Vorsätze genommen, sollte Networking auf jeden Fall eines davon sein, rät Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG in Zug. Man kann nie genug Kontakte haben, vor allem als Unternehmer. Networking nimmt viel Zeit in Anspruch, aber es sollte nicht als Arbeit angesehen werden, eher als langfristige Investition in den Erfolg des eigenen Unternehmens und auch Kontakte knüpfen kann Spaß machen.

Früher wurden Kontakte einfach mit einem Schmunzeln als „Vitamin B“ bezeichnet, heute weiß man wie wichtig die richtigen Kontakte sind und daher gibt es auch oftmals branchenspezifische Networking-Veranstaltungen, die sich ganz leicht anhand von Google finden lassen. Darüber hinaus kann man natürlich auch schnell auf Messen und Fortbildungen Kontakte knüpfen. Will man nicht so lange warten, kann man auch via sozialer Netzwerke den ersten Schritt machen und gezielt nach Personen suchen, die in derselben oder einer relevanten Branche arbeiten.

In einer wettbewerbsstarken Wirtschaft bringen die richtigen Kontakte meist den entscheidenden Vorteil. Ein gutes Netzwerk an Kontakten ist also nicht zu unterschätzen, oftmals ist das der Schlüssel zum Erfolg.

Networking war noch nie einfacher. Aufgrund von Handy, Email und Co ist man immer und überall erreichbar. Es gibt also keine Ausreden mehr.

Eine weitere gute Möglichkeit um sich ein Netzwerk aufzubauen, ist das Business Center. Im GMC Business Center kommen viele verschiedene Unternehmen unter einem Dach zusammen, so Rieta de Soet. Hier kann man die Chance nutzen und evtl. Kooperationspartner finden. Frau de Soet und ihr Team haben seit der Gründung der GMC AG Business Center viele Kunden unterstützt und ihnen die richtigen Tipps für effektives Networking gegeben.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung, gibt es ein großes Repertoire an Kontaktdaten. Ob Firmen die im Business Center angefangen haben oder Unternehmen deren Arbeit schon einmal in Anspruch genommen worden ist. Es gibt eine Vielzahl an Kontakten, die man durch das Arbeiten in einem Business Center aktivieren kann.

