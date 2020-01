NEUHEIT bei Caseking – Der Kolink VOID RGB Midi-Tower mit Blick in die Unendlichkeit!

Berlin, 27.01.2020

Kolink beginnt dieses Jahr mit einem wahren Produktfeuerwerk. Nachdem Mitte Januar bereits das Big Chungus und das Quantum enthüllt wurden, folgen nun der Kolink VOID RGB Midi-Tower sowie das KLM-002 Mini-Gehäuse. Besonders der VOID RGB Midi-Tower ist durch sein exquisites, modernes Design mit einem V-förmigen Unendlichkeitsspiegel mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung in der Front ein wahres Highlight. Jetzt bei Caseking.

Kolink VOID RGB Midi-Tower

Mit seinem V-förmigen Ausschnitt in der Front ist das Kolink VOID RGB Gehäuse ein richtiger Hingucker. Integriert ist hier ein Unendlichkeitsspiegel sowie eine digital adressierbare RGB-Beleuchtung. Jede LED kann so in einer anderen Farbe leuchten, um atemberaubende Effekte darzustellen. Doch auch im Inneren des Cases findet sich weitere Beleuchtung. So ist im Heck bereits ein 120-mm-Lüfter vormontiert, der ebenfalls über eine digital adressierbare RGB-Beleuchtung verfügt. Die Beleuchtung der Front und des Lüfters kann wahlweise über einen Button am I/O-Panel oder über ein kompatibles Mainboard gesteuert werden.

Des Weiteren verfügt das Gehäuse über ein Seitenteil aus Temperglas, durch das die Hardware im Inneren betrachtet werden kann. Diese kann durchaus leistungsfähig sein, denn an der Vorderseite befinden sich große seitliche Lüftungsschlitze und an der Oberseite eine großflächige Mesh-Öffnung mit magnetischem Staubfilter. Grafikkarten können bis zu 31 cm lang, CPU-Kühler 16 cm hoch und Netzteile bis zu 18 cm lang sein. Für einen aufgeräumten Innenraum sorgt die Netzteilabdeckung in Verbindung mit zahlreichen Öffnungen für ein ausgereiftes Kabelmanagement.

Die Features des Kolink VOID RGB Midi-Towers im Überblick:

– V-förmiger Ausschnitt mit Unendlichkeitsspiegeleffekt und RGB-Beleuchtung

– Seitenteil aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere

– Für Mainboards im ATX-/Micro-ATX-/Mini-ITX-Format

– Ein vorinstallierter 120-mm-Lüfter mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung

– Support für Radiatoren bis 240 mm an der Vorderseite

– I/O-Panel mit 2x USB 3.0 & 2x USB 2.0, HD-Audio, RGB-LED-Steuerung

– Netzteilabdeckung mit Lüftungsschlitzen für einen cleanen Look

– Grafikkarten bis 310 mm, CPU-Kühler bis 160 mm, Netzteile bis 180 mm

Kolink KLM-002 Mini-Gehäuse

Beim Kolink KLM-002 handelt es sich um ein kompaktes Gehäuse, das vor allem für den Büroeinsatz geeignet ist. Es kann je nach Platzbedarf stehend oder liegend aufgestellt werden und bietet neben Platz für kleine Micro-ATX-Mainboards auch Slots für bis zu drei Laufwerke. Ebenso bietet das Gehäuse Raum für eine Low-Profile-Grafikkarte mit einer maximalen Länge von 15 Zentimetern. Der Einsatz eines Prozessors mit integrierter Grafikeinheit ist jedoch empfohlen. Trotz des geringen Preises bietet das Gehäuse eine Front im Aluminium-Look.

Die Features des Kolink KLM-002 Mini-Gehäuses im Überblick:

– Kompaktes Mini-Gehäuse mit nur 35,5 x 9,5 x 28,5 Zentimeter

– Für Mainboards bis Micro-ATX, Prozessoren mit integrierter GPU empfohlen

– Liegend oder stehend nutzbar, Standfuß liegt dem Case bei

– Slots für ein 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerk oder bis zu drei 2,5-Zoll-Laufwerke

– Ein vorinstallierter 80-mm-Lüfter

– Für SFX-Netzteile, seitliche Montage

– I/O-Panel mit 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio In/Out

Die beiden neuen Gehäuse bei Caseking: https://www.caseking.de/kolink-void-rgb

Das neue Kolink VOID RGB ist ab sofort zum Preis von 52,90 Euro bei Caseking erhältlich. Für das Kolink KLM-002 werden 34,90 Euro fällig. Beide Gehäuse sind in Kürze lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Simon Lüthje

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)30 5770404-29

sluethje@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.