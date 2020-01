Neuzugänge für die G2-Serie: Gaming-Monitorspezialist AOC präsentiert zwei 68,6 cm (27″)-QHD-Displays mit erstklassigen Features

Amsterdam, 17. Januar 2020 – Displayspezialist AOC kündigt zwei neue 68,6 cm (27″)-Gaming-Displays mit QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) aus seiner G2-Serie an: den AOC Q27G2U und das Curved-Modell AOC CQ27G2U mit einer dynamischen Krümmung von 1500R für ein immersives Spielerlebnis. Beide Monitore sind mit leistungsstarken VA-Panels ausgestattet. So genießen die Gamer dank einer MPRT (Moving Picture Response Time) von 1 ms, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, AMD FreeSync, einem natürlichen Kontrastverhältnis von 3000:1 (dreimal so hoch wie bei TN- oder IPS-Panels) sowie einer Abdeckung von 120 % sRGB und 90 % AdobeRGB ein flüssiges Spielerlebnis mit dynamischen, kristallklaren Darstellungen in lebendigen Farben und ohne Bewegungsunschärfen.

Die neuen 27″-QHD-Displays aus der G2-Serie von AOC sind als flache und als Curved-Ausführung (1500R) erhältlich. Aber ganz egal, auf welches Modell die Wahl auch fällt: Die Monitore besitzen alle Leistungsmerkmale, über die ein echter Gaming-Monitor heutzutage verfügen sollte:

-QHD-Auflösung: QHD (2560 x 1440 Pixel) zeichnet sich durch äußerst detailgenaue Darstellungen aus und bietet die vierfache Leistung einer 720p- beziehungsweise das 1,7-fache einer Full-HD-Auflösung (1080p). Auf einem 27″ Display bedeutet das eine komfortable Pixeldichte von 109 ppi.

-144 Hz Bildwiederholfrequenz: Die branchenweit bewährt hohe Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Darstellungen auch kleinster Animationen. Gamer können so noch schneller auf die Ereignisse in FPS (First Person Shooter), TPS (Third Person Shooter) sowie in Renn- und Simulationsspielen reagieren.

-1 ms MPRT: Bewegungsunschärfen gehören praktisch der Vergangenheit an. Der Gamer genießt klare und detailgenaue Darstellungen.

-AMD FreeSync: Dank VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) mit AMD FreeSync passt sich die Bildwiederholfrequenz des Panels an die FPS-Leistung des Spiels an. Dadurch wird Tearing vermieden und auch durch V-Sync verursachtes Stottern.

-Hoher natürlicher Kontrast und lebendige Farben: Die VA-Panel der Modelle zeichnen sich durch ein hohes natives Kontrastverhältnis von 3000:1 aus und decken rund 90 % des AdobeRGB-, 120 % des sRGB- und 88 % des NTSC-Farbraums ab. Auf diese Weise liefern sie einen der tiefsten Schwarztöne sowie lebendige, natürliche und intensive Farben.

-Ergonomie: Der CQ27G2U und der Q27G2U sind beide mit dem auffällig roten, eleganten und praktischen Standfuß der G2-Serie ausgestattet. Über ihn kann der Bildschirm geneigt und um 130 mm in der Höhe verstellt werden. Er unterstützt infolgedessen eine gesunde Sitzposition des Gamers und beugt somit körperlichen Beschwerden bei längeren Sessions vor.

-Flexibilität: Beide Monitore verfügen über einen integrierten USB 3.0 Hub mit vier Anschlüssen (einer mit Schnellladung), an denen die Gamer ihre Tastatur, Maus, Webcam oder beliebige USB-Peripheriegeräte anschließen und ihr Smartphone oder andere Geräte aufladen können. Um Kabelwirrwar zu vermeiden, wurde in den Ständer noch eine Kabelführung integriert, die für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt.

Der Q27G2U (flach) ist ab sofort erhältlich (UVP: 329,00 EUR / 359,00 CHF) und der CQ27G2U (Curved) ab Februar 2020 zu einem Preis von 339,00 EUR / 369,00 CHF (UVP).

Technische Spezifikationen:

AOC CQ27G2U: https://eu.aoc.com/de/gaming-monitors/cq27g2u-bk

AOC Q27G2U: https://eu.aoc.com/de/gaming-monitors/q27g2u-bk

