Beteiligungsprogramm NRW.SeedCap geöffnet

Das Beteiligungsprogramm NRW.SeedCap wird erweitert und für alle Branchen geöffnet

Die Nachfrage nach Eigenkapital für innovative Gründer wächst. Daher hat die NRW.BANK den Kreis der Antragsteller für ihr Beteiligungsprogramm NRW.SeedCap erweitert. Nicht nur digitale Start-ups, sondern auch Gründer und Jungunternehmen aus anderen Branchen können jetzt Mittel beantragen. Bedingung ist, dass sie ein innovatives Geschäftsmodell aufweisen.

Nordrhein-Westfalen ist ein Land guter Ideen. Diese sollten nicht an der Finanzierung scheitern. Die NRW.BANK. öffnet daher das Programm NRW.SeedCap jetzt für alle Branchen, damit noch mehr innovative Start-ups davon profitieren können.

Bei dem Beteiligungsrogramm NRW.SeedCap wird von der NRW.BANK und einem oder mehreren Business Angels die Finanzierung zu gleichen Teilen übernommen. Dabei beträgt der Finanzierungsanteil der NRW.BANK zwischen 15.000 und 100.000 Euro. Die Gründer müssen einen erkennbaren Eigenbetrag leisten, wobei keine weiteren Sicherheiten zu stellen sind. Der Anteil der NRW.BANK wird in Form einer Beteiligung zur Verfügung gestellt, zu den gleichen Konditionen pari passu zum Business Angel. Bei dem Programm werden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen unterstützt, die maximal 18 Monate alt sind. Die Mittel können beispielsweise in der Markteintritts- und/oder Wachstumsphase eines Start-ups genutzt werden. Damit werden neuartiger Verfahren, Produkte und Dienstleistungen durch Betriebsmittel oder Investitionen finanziert.

Zu den ersten Fördernehmern des Programms NRW.SeedCap zählt das Start-up UVIS UV-Innovative Solutions GmbH aus Köln. Es hat ein auf UV-Licht basierendes Desinfektionsgerät für Handläufe von Rolltreppen entwickelt. Ein weiteres gefördertes Unternehmen ist trackle GmbH aus Bonn, das mit einem digitalen Messsystem Frauen bei der Familienplanung per Smartphone unterstützt.

