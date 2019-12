PAKS Gallery – eine Galerie der besonderen Art

Direktor der PAKS Gallery Heinz Playner kuratierte Galerie und Museums Ausstellungen, aber auch viele Biennalen wie die Fine Art Cannes Biennale parallel zu den Filmfestspiele in Cannes, Contemporary Art Biennale Basel während der Art Basel Zeit, schrieb einige Bücher über den Kunstmarkt und entdeckte viele hervorragende internationale Künstler.

Im Jahr 2020 zeigt die PAKS Gallery Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit den Locations in Wien, Schloss Hubertendorf in Niederösterreich und in München,Deutschland zählt die PAKS Gallery zu den relevanten Galerien in Europa. 9 Ausstellungen finden in Locations der PAKS Gallery im Jahr 2020 statt. Kurator Heinz Playner wählte für diese Ausstellungen besonders bemerkenswerte internationale Künstler aus.

Mit der International Contemporary Art Biennale Basel (19 – 21 Juni 2020), International Fine Art Cannes Biennale (15-17 Mai 2020), sowie der Ausstellung im Carrousel du Louvre (23-25 October 2020) zeigt die PAKS Gallery in Kooperation mit MAMAG Modern Art Museum und MOCAMAG Museum im Jahr 2020 ausgewählte Künstler einem grossen Publikum, auch während der Zeit weltweit wichtiger kultureller Events wie die Art Basel, fiac oder dem Cannes Filmfestival.

In den Biennalen in Basel und Cannes sind Werke der Künstler des 20. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Salvador Dali, aber auch großartige Künstler des 21. Jahrhunderts wie Pop Art Künstler Mel Ramos, Pop Art Künstlerin Tanja Playner oder auch der spanischen Künstlerin Monica Jimeno.

Die Pop Art Künstlerin Tanja Playner schafft es mit über 2 Mio Impressionen für Ihre Posts nicht nur eine außergewöhnliche Präsenz in Social Media, sondern neben Banksy gehört sie zu den wenigen lebenden Künstlern, die ihre Kunst im Musee du Louvre Paris gezeigt haben und während der La Biennale in Venezia 2019 mit ihrer Performance präsent waren. Auch der Enkel von Ferdinand Porsche – Ernst Piech war von ihren Kunstwerken beeindruckt und hat ihr eine Solo Ausstellung gewidmet. Die Künstlerin war im Juli 2017 auf dem Platz 11 aus mehr als 320.000 Künstlern neben Damien Hirst, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Andy Warhol und Roy Lichtenstein unter den Top 300 Künstler weltweit auf artnet gelistet.

Eine bemerkenswerte Künstlerin ist auch Monica Jimeno aus Spanien. In den Ausstellungen in der PAKS Gallery sind Portraits unter anderen von Gustav Klimt, Gerhard Richter, Paul Klee aus der Kollektion „My Trip from Impressionism to Modernism“ in der Interpretation von Monica Jimeno dargestellt.

In den Ausstellungen der PAKS Gallery sind unter anderem Kunstwerke des Australischen Künstlers Sergio Arcos, so wie Armen Sarvazyan aus den USA, Elisabeth Freund-Cazaubon aus Frankreich, Sinikka Elfving aus Norwegen, Yitzhak Weissman und Michal Avrech aus Israel, Mihaela Bobirnac und Heather Lynn aus den USA, Jeannette Canale aus Chile. In der Ausstellung sind auch Skulpturen von der im Iran geborenen und in Südfrankreich lebenden Künstlerin Pari Ravan zu sehen. Schon im jungen Alter wurde das künstlerische Talent von Pari Ravan mit einem Kunstpreis ausgezeichnet. In der Ausstellung werden einige Skulpturen von Pari Ravan gezeigt.

Die PAKS Gallery spezialisiert sich auf dem Verkauf von Unikaten, Mischtechniken, Druckgrafiken, Fotokunst als auch Kunstdrucke in limitierten Editionen mit einer guten Provenienz. Die Galerie repräsentiert erfolgreiche internationale etablierte und aufstrebende zeitgenössische Künstler der Gegenwart mit auffallendem Stil und besonderen Platz in der zeitgenössischen Kunstszene.

