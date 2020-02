Parasoft auf der embedded world 2020: Halle 4, Stand 378

Parasoft verknüpft marktführende AI Innovationen mit Embedded Entwicklung

Auf der embedded world präsentiert Parasoft am Stand 378 in Halle 4 seine Lösungen für das automatisierte Softwaretesten. Highlight ist die neue Version von C/C++test – sie integriert Innovationen im Bereich AI und Machine Learning und macht sie für embedded Entwickler zugänglich. Es ist die umfangreichste C/C++ Entwicklungstestlösung für embedded Safety und Security, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Embedded Entwickler in allen Märkten, u.a. Automotive, Industrial, Medical, profitieren von Effizienzsteigerungen bei ihren Abläufen.

Auch wenn die statische Analyse weithin anerkannt ist, um sichere und zuverlässige Software zu erstellen, war sie wegen des hohen Aufwands zur Sortierung der Warnungen immer eine Herausforderung. Diesen Vorgang vereinfacht und beschleunigt Parasoft nun mit neuen Funktionalitäten, AI und Machine Learning und verändert dadurch den Status Quo für die embedded Industrie.

Genauso kann das in sicherheitskritischen Märkten notwendige Unit Testing mühsam sein wegen der Schwierigkeit, Tests zu erstellen, welche die gesamte Codebasis abdecken. Diese Komplexität verringert Parasoft mit seiner neuen Technologie, die mit Hilfe von hochentwickelter Heuristik das Testen vereinfacht.

Über die Produktneuheiten und deren Benefits referiert Parasoft auf dem embedded World Kongress:

Mittwoch, 26.2.2020: Session 6.4.II, 15:00-15:30 Uhr: „Using Advanced Code Analysis for Boosting Unit Test Creation“

Unit Testing ist unabdingbar in sicherheitskritischen Märkten, dennoch kämpfen Entwickler oft mit der Erstellung von Tests, die die gesamte Codebasis abdecken. In diesem Vortrag erläutert Parasoft wie sie die über 30jährige Erfahrung bei der Codeanalyse anwenden, um Unternehmen bei der effizienten Erfüllung von Testanforderungen zu unterstützen.

Donnerstag, 27. 2.2010: Session 6.7.II, : „Using AI to prioritize static analysis findings“

Viele Entwickler fühlen sich überfordert beim Versuch, sichere Codier-Richtlinien auf einer bestehenden Codebasis anzuwenden. Parasoft erläutert, wie Machine Learning und AI sinnvoll genutzt werden, um diesen Prozess zu optimieren.

Parasoft Corp.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Erika Barron

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680

parasoft@lorenzoni.de

http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.