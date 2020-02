Pop Art Influencerin Tanja Playner zu Besuch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

St. Pölten/ Nicht nur im Schloss Hubertendorf in der Ausstellung von MAMAG Modern Art Museum und MOCAMAG Museum neben Picasso`s und Dali Werken kann man Kunstwerke der Pop Art Künstlerin Tanja Playner sehen. Jetzt kann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eines der Kunstwerke oft betrachten. Am Donnerstag den 30. Januar 2020 lud Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Pop Art Künstlerin Tanja Playner und den Direktor des MAMAG Modern Art Museum Heinz Playner zu einem Socialmedia und Kultur Austausch ein. Dabei überreichte Tanja Playner eines ihrer Werke an Johanna Mikl-Leitner.

Mit über 500 000 Fans auf Facebook und über 500 000 Twitter Follower zählt Tanja Playner zu den prominentesten bildenden Künstlern in Europa. Auch der Enkelsohn von Ferdinand Porsche Ernst Piech hat ihr 2016 eine grosse Soloausstellung in seinem Museum gewidmet. Ihre Kunstwerke wurden neben zahlreichen Ausstellungen in Miami, New York, Los Angeles, Oxford, Dubai und Tokyo auf der Biennale in Cannes und Basel gezeigt.

Das MAMAG Museum ist ein privates Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Niederösterreich zwischen Wien, Salzburg, Linz, Wels und München.

Die Kernsammlung des Mamag Museum besteht aus Original Kunstwerken der Pop Art Künstlerin Tanja Playner

Besucher des MAMAG Museum haben die Möglichkeit in wechselnden Sonderausstellungen die Kunst aufstrebender so wie etablierter Künstler aus der ganzen Welt zu betrachten. In den Ausstellungen sind Fotokunst, moderne malerische Ansichte, Druckgrafiken, Lithografien, Skulpturen, Mischtechniken zeitgenössischer Kunst bis zum Pop Art zu sehen.

