Preveza Flüge zur Segelyacht perfekt gebucht bei Yacht-Pool Flight-Service.

Mit unserer jahrelangen Erfahrung und den Experten, sowie der Zusammenarbeit mit namhaften Fluggesellschaften können wir Ihnen als Segler und Flugreisende, Preveza Flüge oft zu speziellen Sonderpreisen anbieten.

Die Ionischen Inseln – Im Sommer nach Preveza fliegen

Ab dem Segelhotspot Lefkas in Griechenland entdecken Sie die griechischen Inseln Lefkas, Meganisi, Kalamos und Kefalonia im Ionischen Meer. Es erwartet Sie hier eine Vielzahl von Inseln, hohe Berge am Festland und ruhige sowie wunderschöne Buchten zum baden. Die griechische Gastfreundschaft und viele Ausflugsmöglichkeiten an Land machen das segeln ab Lefkas zu einem tollen Erlebnis.

Das Revier ermöglicht, durch die Windverhältnisse, einen ruhigen Segeltörn. Somit sind die Ionischen Inseln für relative Anfänger und Familien bestens geeignet.

An der westlichen Küste ragen die steilen Klippen aus dem wunderschönen türkisfarbenen Wasser in die Höhe. Aber auch Badestrände gibt es in diesem Areal zu entdecken. Die traditionellen Dörfer findet man im Osten der Insel und im Süden ziehen die Windverhältnisse zahlreiche Windsurfer an.

Die Insel Lefkas ist über einen Damm mit dem Festland verbunden. Der nahegelegene Flughafen Preveza ist nur knapp 20 km vom Hafen in Lefkas entfernt. In der Sommersaison wird Preveza direkt angeflogen aus Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München und Wien.

Yacht-Pool Flight-Service erstellt Ihnen optimale Angebote für Ihre bevorstehenden Preveza Flüge.

Ihre Preveza Flugreise gebucht beim Flugspezialisten

Yacht-Pool Flight-Service, gegründet im Jahr 2006, ist ein eigenständiges Unternehmen der Yacht-Pool Gruppe mit Sitz in Aschaffenburg bei Frankfurt am Main. Wir sind der zuverlässige Partner für Sie wenn es darum geht Charterkunden und Passagiere zuverlässig zum Zielflughafen zu bringen.

Immer mehr Flugreisende und Skipper sind es leid, stundenlang Vergleiche im Internet anzusehen um das preislich günstigste Angebot zu finden. Mit unseren Mitarbeiter können Sie auf einfachem Weg via Mail oder Telefon in Kontakt treten. Geben Sie einfach Ihren Reisezeitraum und Ihr Ziel an und Sie erhalten ein unverbindliches und individuelles Flugangebot von uns. Selbstverständlich auf Ihre Reisewünsche und Bedürfnisse zugeschnitten.

Bei Yacht-Pool Flight-Service bekommt der Kunde einen gültigen Endpreis und muss nicht nach versteckten Gebühren oder Kleingedrucktem schauen.

Neben Ihren angefragten Verbindungen, wie z.B. Preveza Flüge, suchen wir auch gerne Alternativen bei Reisetermin und Abflughäfen heraus. Die eventuell bessere Flugzeiten oder Flugpreise versprechen.

Sollten Sie eine Gruppe von 10 oder mehr Personen sein, sind Sie bei uns richtig. Wir haben nicht nur die Kompetenz sonder auch die Erfahrung rund um Gruppenreisen.

Verspätungen und Flugausfälle sind manchmal unvermeidlich und können jeden treffen. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner im Gegensatz zu den Callcentern der Airlines oder Flugportalen. Dort landen Sie bei außergewöhnlichen Situationen wie Streik oder Wetter oft in stundenlangen Warteschleifen.

Wir sind immer für Sie erreichbar. In solchen Situationen suchen wir schnelle Lösungen wie z.B. den nächstmöglichen Ersatzflug für Sie heraus. Setzen Sie auf die jahrelange Branchen- und Berufserfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service.

Kontakt: Yacht-Pool Flight-Service GbR, Achaffenburer Str. 19, 63773 Goldbach, www.yachtpoolflights.de, info@yachtpoolflights.de, Tel. +49 6021-15075010

Wir vermitteln Ihnen und Ihren Mitreisenden die opimalen Flüge zu Ihrer Charterbasis.

Profitieren Sie vom herausragenden Fachwissen, und der fairen

und vertrauenswürdigen Arbeit unserer Flugprofis.

