Produktiver in 7 Schritten

5 Sterne Redner Patric Heizmann über Zeitmanagement

Ein gesunder Lebensstil gehört heute zum guten Ton. Die Informationsflut zu diesem Thema ist wohl ein Grund dafür, dass es viele irreführende und falsche Informationen gibt. Auch die Bedeutung der Psyche wird oft vergessen. Gesundheitsexperte Patric Heizmann behält in seinen Vorträgen rund um Gesundheit einen kühlen Kopf und filtert die wichtigen und sinnvollen Informationen für sein Publikum heraus. In diesem Beitrag verrät Gesundheitsexperte und 5 Sterne Redner Patric Heizmann seine entscheidenden Tipps, wie man produktiver und gesünder den Tag nutzt.

Schritt Nummer 1: Zeitmanagement ist eine Sache der Prioritäten!

Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung, um zu schlafen, essen, arbeiten und Hobbys nachzugehen. Produktive Menschen teilen sich diese 24 Stunden bewusst ein und entscheiden im Voraus, mit welchen Aufgaben sie ihre 24 Stunden füllen. 5 Sterne Redner Patric Heizmann rät deshalb am Morgen etwas Zeit in die Planung des Tages zu investieren. Dabei helfen To-Do Listen in Papierform oder Smartphone-Apps.

Schritt Nummer 2: Den Fokus richtig setzen.

Der nächste Schritt bezieht sich direkt auf Schritt Nummer 1. Worauf liegt heute der Fokus? Teilen Sie Ihre Aufgaben in Prioritäten ein. A-Aufgaben müssen heute erledigt werden, B-Aufgaben können erledigt werden und C-Aufgaben sind heute irrelevant. Das bedeutet keinesfalls, dass C- oder B-Aufgaben keine A-Aufgaben werden können. Das bedeutet nur: Der Fokus für heute liegt auf den A-Aufgaben.

Schritt Nummer 3: Fragen Sie sich: Will ich das wirklich?

Schärfen Sie Ihren Fokus, in dem Sie sich über die Konsequenzen bewusst werden, die ein Erreichen oder nicht Erreichen zur Folge hat. Sobald positive oder negative Emotionen ins Spiel kommen, gewinnt die Aufgabe an Bedeutung.

Schritt Nummer 4: Zeitfresser eliminieren.

Zeitfresser gibt es leider mehr als genug. Und genau diese müssen Sie entdecken und eliminieren. Platz Nummer 1 ist das ständige aufs Smartphone schauen. Glauben Sie wirklich etwas zu verpassen? Gesundheitsexperte Patric Heizmann rät: Legen Sie bestimmte Zeiten fest, die sie mit Social Media und Co verbringen.

Schritt Nummer 5: Endlich Nein sagen.

Ob zu Aufgaben oder zeitfressenden Gesprächen. Wir haben verlernt „Nein“ zu sagen, da wir uns schnell schlecht fühlen, wenn wir nicht helfen. Allerdings fühlen wir uns noch schlechter, wenn wir unsere eigenen Prioritäten dann auch nicht erreichen. Natürlich sollen Sie nicht jede Bitte abschlagen, aber wenn das der Grund ist weshalb Sie unter Dauerstrom stehen, dann setzen Sie Ihre eigenen Prioriäten auf 1.

Schritt Nummer 6: Strukturieren Sie Ihre Zeit.

Am einfachsten Umzusetzen ist das beim Einkauf von Lebensmitteln. Lieber gezielt alle 3 bis 5 Tage eine Stunde für den Einkauf einplanen und gesunde, frische Produkte kaufen, als jeden Abend panisch den Supermarkt zu stürmen und schlussendlich die Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Darauf legt Patric Heizmann in seinen Vorträgen rund um Gesundheit großen Wert: Wer wenig auf seine Ernährung achtet ist anfälliger für Krankheiten und psychische Erkrankungen. Denn ohne Energie und Antrieb ist es unmöglich in Bewegung zu bleiben und das Thema Zeitmanagement gerät in Vergessenheit.

Schritt Nummer 7: Vorkochen hält gesund und spart Zeit.

Auch bekannt als: Meal Prep. Wie auch immer man es nenne möchte, Vorkochen spart enorm viel Zeit und unnötige Kalorien. Und es gibt ja wirklich ganz schnelle Rezepte: Gemüsepfannen, Suppen, Eintöpfe oder „Chilli con Carne“ lassen sich wunderbar in größeren Mengen vorkochen und anschließend aufbewahren oder einfrieren.

Mit den 7 Tipps für besseres Zeitmanagement und mehr Produktivität von Gesundheitsexperte Patric Heizmann gelingt es spielend leicht einen gesunden Lifestyle zu etablieren – sowohl für den Geist als auch für den Körper. „Gesundheit braucht nicht viel Zeit, es muss Ihnen aber Wert sein, daraus ab und zu eine A-Priorität zu machen,“ sagt der Gesundheitsexperte.

Der humorvolle Gesundheitsreferent und 5 Sterne Redner Patric Heizmann, der exklusiv über die Rednervermittlung 5 Sterne Redner buchbar ist, begeistert in seinen Vorträgen zu Themen rund um Gesundheit. Dabei gelingt es ihm in seinen humorvollen Vorträgen kein schlechtes Gewissen zu machen und ermöglicht dem Publikum den Spaß an Sport und gesunder Ernährung zu finden. Denn eines wird in seinen Vorträgen zur Gesundheit klar: Ein ausgewogener Lifestyle darf kein mühsamer und schwieriger Prozess sein. Gesundheitsexperte Patric Heizmann vermittelt deshalb stets seinen Grundgedanken: Es muss immer einfach, leicht und sofort umsetzbar sein!

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Firmenkontakt

5 Sterne Redner

Thomas Muderlak

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-redner.de

Pressekontakt

5 Sterne Team

Kristina Biller

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-team.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.