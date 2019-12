PSD Bank Hannover eG überrascht Verein zur Flüchtlingsunterstützung in Ronnenberg mit 1.000 EUR

Noch vor Weihnachten kann sich der Verein „Willkommen in Ronnenberg (WiR)“ über eine großzügige Spende freuen: Die PSD Bank Hannover eG unterstützt die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfer mit 1.000 EUR. „Das ist uns eine große Hilfe und ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten in 2020 fortzuführen,“ freute sich der Vorsitzende des Vereins, Dr. Rolf Hüper, als ihm die PSD Bank die Spende ankündigte.

Seit mehreren Jahren leisten über 30 Ehrenamtliche Unterstützungsarbeit für Geflüchtete in Ronnenberg, vor allem für Kinder und Jugendliche. Der 2015 gegründete gemeinnützige Verein bietet u.a. Sprach- und Nachhilfeunterricht an, Spiel- und Bastelnachmittage, Ausflüge sowie personelle und finanzielle Hilfestellung bei der Beschaffung gebrauchter Fahrräder.

Eine Herzensangelegenheit des Vereins ist es, dass Kinder und Jugendliche von Geflüchteten das Schwimmen erlernen. Dafür beteiligt sich der Verein an den Kosten für Eintritt und Schwimmunterricht durch den DLRG. In diesem Jahr ist die Nachfrage nach den kostenlosen (von WiR e.V. finanzierten) Eintrittskarten für das Schwimmbad stark angestiegen. Über 800 EUR wurden zur Finanzierung der kostenlosen Schwimmbadnutzung und zu Schwimmkursen eingesetzt. „Diese großzügige Spende der Bank ist eine willkommene Unterstützung und motiviert uns, unsere ehrenamtliche Arbeit engagiert fortzuführen,“ so Herr Dr. Hüper bei der Scheckübergabe in den Räumen der PSD Bank Hannover.

Der Spendenbetrag stammt aus dem PSD Gewinnsparen, bei dem Sparer einen kleinen Anteil ihres monatlichen Sparbetrages an eine Lotterie abführen. Von jedem Gewinnsparlos in Höhe von 5 Euro werden 25 Cent als Spende weitergegeben. So kommen im Jahr dank der vielen Sparer gut 100.000 EUR zusammen, mit denen die PSD Bank Hannover eG für Menschen in Not und gemeinnützige Einrichtungen Gutes tun kann.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über mehr als 140 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 56.000 Kunden, 32.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12. 2018).

