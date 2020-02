Pulver aus Hagebutten und Kurkumawurzeln

Bio-Kompetenz für Vitalität und Wohlbefinden

Mit über 120 Bio-Spezialitäten bietet die Ölmühle Solling eine unverwechselbare Vielfalt. Mit Superfoods wie Bio-Hanfprotein, Bio-Kurkuma- und Bio-Hagebuttenpulver zeigt sie ihre Kompetenz, wenn es um die natürliche Optimierung von Ernährung geht – in bester Bio-Qualität.

Seit über zwanzig Jahren werden in der familiengeführten Bio-Manufaktur aus dem niedersächsischen Weserbergland, mühlenfrische Bio-Öle gepresst, werden Nüsse und Saaten der Region und aller Welt in den Spindelpressen der Manufaktur zu wertvollen Speiseölen. Native, kaltgepresste Öle sind nicht nur ein kulinarischer Genuss, sie sind wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen, vollwertigen Ernährung. Von Anfang an hatten wir viele Kunden, denen die gesundheitliche Wirkung der Öle mindestens genauso wichtig ist, wie der Genuss-Aspekt, weiß Geschäftsführer Sebastian Baensch. Dazu gehören aktive Sportler genauso wie Menschen, die vegan leben, sich gegen Stress wappnen wollen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Immer häufiger werde nicht nur nach Klassikern wie Hanf- und Schwarzkümmelöl gefragt, sondern nach Produkten, mit denen sich zum Beispiel Omega-Fettsäuren und Proteine gezielt ergänzen ließen.

Dieser Nachfrage wird die Ölmühle Solling mit ihren neuen Produkten gerecht. So ergänzt Bio-Hanfprotein als Eiweiß- und Ballaststoff-Lieferant, hergestellt in der eigenen Manufaktur, das Hanf-Sortiment. Bio-Hagebuttenpulver aus handgepflückten Früchten, die mitsamt Schale sorgsam vermahlen wurden, liefert natürliches Vitamin C im ganzheitlichen Verbund. Und die intensiv gelbe Kurkumawurzel gibt es in bester Qualität, aus kontrolliert biologischem Anbau, besonders schonend unter 40 °C verarbeitet, so dass die wertvollen Inhaltsstoffe und die leuchtende Farbe in Bestform erhalten bleiben. Beim Bezug der Rohstoffe kann die Ölmühle Solling auf ihre persönlichen Kontakte in aller Welt bauen: So stammt die Kurkuma aus Bio-Anbau in Indien, die Hagebutten aus Patagonien, die auch die Basis für das kostbare Wildrosenöl liefern.

Win-win für alle Beteiligten, fasst Geschäftsführerin Sarah Baensch zusammen. Wir können hier auf Kontakte zählen, die bereits unsere Eltern aufgebaut haben. So können wir unseren Kunden bestes Bio bieten und unsere Projektpartner können ihre wertvollen Produkte hier zu fairen Preisen vermarkten.

Seit über zwanzig Jahren verarbeiten wir in der Ölmühle Solling sorgfältig ausgewählte Bio-Nüsse und -Saaten zu leckeren und gesunden Bio-Feinkostprodukten. Ebenso lang verfolgen wir dabei das Motto Klasse statt Masse.

