Raus aus der Komfortzone – Workshop mit Eberhard Wagemann

Mutige Schritte für Entrepreneure von morgen

Berlin, 23.01.2020

Liebe Freunde des Entrepreneurships,

wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wer seine Kunden nicht begeistern kann, taucht ab in die Bedeutungslosigkeit. Genau diesen Spirit genossen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letztjährigen Workshops und präsentierten ihr Geschäftsmodell in vollen Zügen – außerhalb ihrer Komfortzone in einer prall gefüllten U-Bahn. Denn wer nicht an sich selbst glaubt, dem glaubt man nicht – davon bin ich fest überzeugt.

Sich neu erfinden

Ängste zu überwinden und persönliche, berufliche sowie unternehmerische Zukunftsfähigkeit neu zu entfalten ist nichts für Bequemlichkeit. Es ist eine Bereicherung für meine Workshopteilnehmer, sich auch in vielen Ebenen mental, energetisch und emotional neu zu definieren. Doch warum ist dies so wichtig? Weil wir mutige Menschen, Entrepreneure und Führungskräfte brauchen, die mit Leidenschaft ihr Business vorantreiben. Begeisterungsfreudige Köpfe, die Branchen verändern und auch die Gesellschaft voranbringen. Menschen, die mutig über sich hinauswachsen wollen.

Alles, was Sie benötigen, besitzen Sie bereits

Vielleicht nicht immer für jedermann sichtbar, doch auch Sie besitzen genug Potenziale, die Sie nur entdecken und entfalten müssen. Besonders in Verbindung mit Entrepreneurship spielt die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten eine besondere Rolle und beginnt ausschließlich bei Ihnen selbst. Sie erhalten nicht nur völlig neue Impulse und Anregungen für Ihre unternehmerische und berufliche Karriere, im Mittelpunkt stehen Sie selbst und entdecken neue Bereiche, Fähigkeiten und Potenziale, die Sie nie für möglich gehalten haben.

Eine Investition in Ihre Zukunft

Unser zweitägiger Workshop umfasst zahlreiche Arbeitsmaterialien, Mittagsbuffet, vegetarischen Eintopf am Abend, Energie-Getränke, Ingwer-Tee, hochwertige Vitamin-Booster für 329,00 Euro.

Die Workshops am 7. und 21. Februar sind, dank zahlreicher Nachfrage, bereits ausverkauft. Jedoch haben Sie die Möglichkeit, sich unter folgender E-Mail-Adresse auf die Warteliste eintragen zu lassen: info@wagemann-business-consulting.de.

Ich freue mich auf Sie,

Ihr Eberhard Wagemann

Bildquelle: Adobe Stock / Redpixel

Der Autor Eberhard Wagemann ist Gründer und Gesellschafter des bundesweit und international tätigen Unternehmens Wagemann & Partner. Dieses wurde im April 2019 vom Manager Magazin unter den Top-4 der bundesweit besten Steuerberatungsgesellschaften ausgezeichnet. Heute arbeitet der Extremsportler und Yogi Wagemann als sehr erfolgreicher Businesscoach, Mentor und Potenzialentfalter. Als Finisher zahlreicher Iron Man und Extrem-Wettkämpfe kennt er die Grenzen des Möglichen. Er coached Entrepreneure und führt regelmäßig Workshops und Seminare durch, in denen er auf einzigartige Weise Energiearbeit mit Mentoring und Entrepreneurship verbindet.

Kontakt

Eberhard Wagemann High Performance Consulting GmbH

Wenke Kunze

Eisenzahnstr. 64

10709 Berlin

030 893889220

info@high-performance-consulting.de

http://www.high-performance-consulting.de

