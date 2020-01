Reflexis auf der EuroShop 2020

Zukunft im Einzelhandel intelligent gestalten

Reflexis Systems, führender Anbieter von intelligenten Workforce-Management- und Aufgabenmanagement-Lösungen für filialisierte Einzelhändler, Gastronomen, Hotels und Banken, präsentiert sein umfassendes Lösungsportfolio auf der EuroShop am Stand G03 in Halle 6. Mehr als 275 Einzelhändler weltweit arbeiten mit Reflexis, um ihre Prozesse zu vereinfachen, die Filialkommunikation zu verbessern und Personalentscheidungen zu optimieren.

Auf der Messe zeigt Reflexis seine neuesten Lösungen: angefangen bei der Flaggschiff-Lösung Reflexis ONE™ über innovative Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) bis hin zu Lösungen wie KI Budgetplaner, KI Performance Manager, KI Personalplaner, KI Entscheidungen und KI HealthCheck.

Erstmalig stellt Reflexis die neue Q-Suite vor. Diese erweitert mit schnell und unkompliziert einsetzbaren Modulen die Reflexis ONE Plattform, mit der Einzelhändler die Umsetzung ihrer Aufgaben in den Filialen effektiver bewältigen und den Personaleinsatz intelligent steuern können.

Neu in der Q-Suite:

– Q-Comm – Macht Schluss mit Wildwuchs und doppelten Kosten für ähnliche Kommunikationsanwendungen bei Messengerdiensten innerhalb des Unternehmens.

– Q-Audit – Rationalisiert Filialbegehungen und Store-Checks vor Ort, um eine standardisierte, mobile Filialprüfung zu realisieren.

-Q-Docs – Vereinfacht das Dokumentenwesen, weil es Filialmitarbeitern die Möglichkeit gibt, alle relevanten Unternehmensdokumente zuzugreifen.

– Q-Forms – Eine intuitive, zentralisierte Lösung, um alle vom Unternehmen verwendeten Formulare zu erstellen, auszufüllen und intelligent zu eskalieren.

– Q-Check – Ermöglicht es den Benutzern, schnell organisierte und priorisierte Checklisten innerhalb der Reflexis ONE Plattform zu erstellen, zu überprüfen und zu verteilen.

„Wir freuen uns, unsere intelligenten Einzelhandelslösungen auf der EuroShop 2020 zu zeigen und sind überzeugt davon, dass die Einzelhändler die Vorteile unserer KI- und Q-Suite-Produkte schätzen werden“, sagte Prashanth Palakurthi, Gründer und CEO von Reflexis. „Reflexis arbeitet ständig an Innovationen, basierend auf dem Feedback von bestehenden Kunden. Wir suchen immer nach neuen Wegen, um unseren Einzelhandelskunden bei der Lösung ihrer Personal-, Aufgabenmanagement und Kommunikationsherausforderungen zu helfen“.

Besuchen Sie Reflexis auf der EuroShop in Düsseldorf vom 16. bis 20. Februar 2020 in Halle 6, Stand G03.

Reflexis ist führender Anbieter von Realtime-Filialkommunikation und Workforce-Management-Lösungen. Mehr als 275 globale Handelsunternehmen vertrauen auf Reflexis, um ihre Filialarbeit zu vereinfachen, Personalkosten zu senken und auf Filialebene die Umsetzung zu verbessern.

Reflexis ONE™ ist unsere cloudbasierte Realtime-Plattform. Sie unterstützt Handelsunternehmen, Prozesse in den Filialen zu kontrollieren und die Kommunikation mit der Zentrale und den Bereichsleitern zu verbessern, was in deutlichen Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und in einem besseren Kundenservices resultiert. Reflexis: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Filialmitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter www.reflexisinc.de/

