schuhplus bietet in Kaltenkirchen ein wahres Übergrößen-Paradies

Im Ohland-Park sind Sneaker in Größe 43 leicht zu finden

Jede Frau mit einer Schuhgröße jenseits der normalen Maße kann ein Lied davon singen: der Einkauf von Schuhen wird oft zu einem Problem. Nicht so bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park. Hier bekommen Ladies mit Stil zum Beispiel schicke Sneaker Damen 43. So wird der Schuhkauf im Ohland-Park zur reinen Freude. Der Übergrößenhändler führt eine reichhaltige Produktpalette an Schuhen in Übergröße für das Frühjahr. Schicke und bequeme Sneaker Damen 43 stehen im Ohland-Park in frischen Farben und Mustern parat. So kann Frau ab sofort davon träumen, auf der Promenade am Meer oder zur nächsten Party mit wunderschönen und sehr bequemen Sneakern in Größe 43 zu gehen.

Nicht nur Sneaker Damen Größe 43 im Kaltenkirchener schuhplus – Store

Hier finden Kundinnen mit einer großen Schuhgröße nicht nur Sneaker. Auch Sandalen, Pumps, Stiefel oder Ballerinas in den Größen 42 bis 46 sind kein Problem für den Übergrößenhändler im Ohland-Park in der Metropolregion Hamburg. Hier stimmen nicht nur Auswahl und Qualität. Auch Bestellung, Bezahlung und Lieferung sind schnell und problemlos.

Für Damen mit Stil: Sneaker in Übergrößen vom Damenschuh-Profi schuhplus

Neben grandiosen Sneakern in den schillerndsten Farben sorgen auch Sportschuhe für einen luftigen und verspielten Look. Dies können genauso in der Freizeit zur Ergänzung des Outfit of the Day getragen werden. Die Auswahl an Damenschuhen in Übergrößen bietet sportliche Eleganz und sommerliche Leichtigkeit! Alle Sneaker und Sportschuhe, die im Webshop ersichtlich sind, stehen auch bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park in den Regalen. Das Team freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.