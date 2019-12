Signal für die Zukunft: AOC und G2 Esports verlängern Zusammenarbeit

Amsterdam, 19. Dezember 2019 – Displayspezialist AOC wird die weltweit führende eSport-Organisation G2 Esports zukünftig noch intensiver fördern und unterstützen.

AOC und G2 Esports geben bekannt, dass sie ihre seit Januar 2018 bestehende, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit weiter verlängern werden. AOC unterstützt als eine der führenden Monitormarken im Bereich eSports und wettbewerbsfähige Games Trainingseinrichtungen von G2 mit neuesten Technologien für höchste Präzision und noch mehr Leistung der Teams. So wurde zum Beispiel ein Gaming-Monitor in der Signature Edition vorgestellt, der speziell für das Team und die G2-Fans entwickelt wurde.

G2 gilt als einer der Hauptakteure im globalen eSports und wurde zuletzt Zweiter bei der diesjährigen League-of-Legends-Weltmeisterschaft. Weitere Erfolge erzielte der 2013 gegründete Club, dessen Kader von Anfang an zu den besten der Welt zählen, in CS:GO, Hearthstone, Rocket League, Sim-Racing, Apex Legends, Rainbow Six Siege und PlayerUnknown´s Battlegrounds.

„G2 ist stolz, so starke Partner wie AOC an seiner Seite zu haben. Dank ihrer Unterstützung können wir genau das tun, was wir am besten beherrschen: mit Stil Trophäen gewinnen. Unsere Erfolge wären ohne diesen Support undenkbar. 2020 wird für G2-Fans ein besonders aufregendes Jahr und ich freue mich, dass wir AOC mit Spitzentechnologie an Bord haben werden, damit wir Großes erreichen können“, sagt Carlos Rodríguez, CEO von G2 Esports.

Alle gegenwärtigen G2-PC-Teams und Influencer werden mit leistungsstarken Gaming-Monitoren wie dem AOC AGON AG251FZ ausgestattet. Die Erfahrungen, die sie dabei sammeln, fließen wiederum in die weitere Entwicklungsarbeit von AOC ein, was letztendlich allen Gamern – inklusive G2 Teams, Influencern, Content-Creatorn und Fans – zugute kommen wird. Zusätzlich zu den technischen Fortschritten wird die weitere Zusammenarbeit auch künftige Messeauftritte, Community-Turniere, themenbezogene Give-aways und zahlreiche Events betreffen, die für das kommende Jahr geplant sind.

„Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft eine so herausragende Organisation unterstützen zu können. G2 hat sich bei den League of Legends World Championships 2019 mit einem herausragenden 2. Platz erneut ausgezeichnet“, so Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management bei AOC International Europe. „Dieses Sponsoring hat uns inspiriert und enorm dabei geholfen, zu erfahren, was Profi-Gamer von einem Monitor erwarten – und sie profitieren dann von unseren Innovationen. Wir sind gespannt, was die Zukunft noch für uns bereithält.“

Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming – die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten LCD-Hersteller. https://eu.aoc.com/de/

