Silvester Swing-Ball Köln

der swingende Sylvesterball

SILVESTER SWING-BALL 2019

im historischen Sartory-Festsaal in Köln

JOE WHITE & THE HOT SEVEN DWARFS (live)

DJ STEPHAN WUTHE

Der Kölner Silvester Swing-Ball geht nach einem Jahr Pause in die siebte Runde. Nach 6 rauschenden Festen im Schokoladenmuseum fusioniert das Original mit der zweiten grossen Swing-Veranstaltung in Köln, dem Swing-Weihnachtsball im historischen Sartory-Festsaal. Der historische Sartory-Festsaal war und ist der erste seiner Art im Nachkriegsköln und bietet beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Jahreswechsel – und das sicher und abseits vom Silvester-Rummel der Innenstadt.

Mit seinem charmanten Ballroom-Charakter diente der Saal in den 60er Jahren der Kölner Bohème um den Jazz-Impressario Gigi Campi als der perfekte Ort für die legendären Swing-Konzerte der Kenny Clarke Francy Boland Big Band. Wir freuen uns, an diese Tradition anknüpfen zu dürfen!

*** LIVE MUSIK ***

Wie immer sind JOE WHITE & THE HOT SEVEN DWARFS mit dabei. Sie sind seit Beginn des Silvester Swing-Balls ein echter Garant für exzellenten Live-Swing, der Tänzerherzen höher schlagen lässt. Und wir sind sicher, dass sie, wie bisher immer, auch in diesem Jahr noch einmal eine Schippe drauflegen werden.

https://www.joe-white.de

*** der schon fast legendäre DJ ***

DJ WUTHE am Grammophon aus Berlin zelebriert weltweit einzigartig sein DJ-Set ausschließlich mit authentischen Klängen von Schellack. Bereits zum vierten Mal verzaubert er bis in die frühen Morgenstunden beim Silvester Swing-Ball mit seiner geschmackvollen und kennerischen Auswahl an Songs, die das Herz eines jeden Lindy Hoppers höher schlagen lässt.

** WORKSHOPS FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE **

Ab 19:30 Uhr bieten wir euch zwei parallel laufende Workshops.

Für absolute Neueinsteiger gibt es einen Einführungskurs in die wunderbare Welt des Lindy Hop.

Wer sich bereits sicher auf den Wellen des Swing bewegen kann, wird an unserem Workshop für Fortgeschrittene seine helle Freude haben.

*** DIES UND DAS ***

Für den kleinen Hunger wird gesorgt sein, ebenso wie für den Durst…..

Sicheres Parken des PKWs im öffentlichen Parkhaus direkt unterhalb des Festsaals mit direktem Zugang oder vielleicht gar Wohnen im Hotel (Mercury Hotel) direkt neben der Event-Location. Der Friesenplatz ist natürlich eh bestens an Bus und (U-)Bahn angebunden……

Adresse:

Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Öffentlicher Personen-Nahverkehr. U-Bahnlinie 5, Haltestelle Friesenplatz

*** WWW ***

Schaut euch auch unsere neue Web-Seite an:

www.silvester-swingball.de

Events der Swingära und Tanzkurse sowie Tanzcamps

