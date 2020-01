Spülrandloses WC – die saubere Toilette fürs Bad

Randlose Toilette – welche Arten gibt es?

Spülrandloses WC – die saubere Lösung

Steht der Kauf einer neuen WC-Muschel an, sollte auf jeden Fall ein WC ohne Spülrand in Erwägung gezogen werden, da diese Variante zahlreiche Vorteile aufweist und in Bezug auf die Hygiene eine absolute Innovation darstellt.

Dieser Ratgeber geht auf die Vorzüge eines WCs ohne Spülrand ein und beschreibt dieses mit allen Details. Videos und Fotos untermauern die beschriebenen Vorteile ebenfalls.

Spülrandloses WC – Funktionsweise

Anders als bei der herkömmlichen Toilette verfügen ein spülrandlose WCs – wie der Name schon sagt – über einen minimalen oder gar keinen Spülrand.

Durch diese Bauweise kann das Wasser der Spülung direkt an der Oberkante der WC Muschel entlang gleiten, ohne über den Toilettenrand zu quellen.

Bei Standardtoiletten wird das Spülwasser unter dem Spülrand in die WC-Schüssel abgegeben, wodurch sich unter dem Rand sehr leicht Bakterien festsetzen können und es zu starken Kalkablagerungen kommt.

Beim Kauf eines WCs ohne Spülrand ist unbedingt darauf zu achten, dass es zu keinem Überquellen des Wassers über den Muschelrand kommt, damit man sich der neuen Innovation erfreuen kann.

Ein WC ohne Spülrand ist somit auch hygienischer und leichter zu reinigen als bisherige WCs.

Der in den gängigen Toiletten vorhandene Spülrand soll das Herausspritzen des Wassers verhindern – dies ist auch in einer Toilette ohne Spülrand möglich, da das Spülwasser dank neuer Technologie (Spülverteiler) so kontrolliert wird, dass nichts über den Rand hinausrinnt, d. h. die randlose Toilette verfügt über einen minimalen Spülrand, der kaum sichtbar ist, das Spülwasser jedoch in die richtige Richtung leitet.

Das folgende Video verdeutlicht die Funktionsweise eines WCs ohne Spülrand sehr gut.

In der vereinfachten Darstellung ist zu erkennen, wie das Spülwasser optimal in der WC-Muschel verteilt wird, ohne dass etwas davon über den Rand spritzt, auch wenn kein Spülrand vorhanden ist.

Randlose Toilette – welche Arten gibt es?

Dominant am Markt vertreten sind 2 Typen von WCs ohne Spülrand:

Spülrandloses Wand WC 5 oder Hänge WC

Dieses Modell wird als spülrandloses Hänge WC bzw. Wand WC 5 bezeichnet – ist mittels Halterung direkt an der Wand ohne Berührung des Bodens montiert. Meist ist der Spülkasten direkt in der Wand integriert und beansprucht keinen Platz in der Toilette.

Auch für Senioren oder körperlich eingeschränkte Personen sowie überdurchschnittlich große Menschen bietet ein spülrandloses Wand-WC Vorteile, da die Sitzhöhe dieser WCs 10 bis 15 cm höher angesiedelt ist als bei einer Standard-Toilette, wodurch das Hinsetzen und Aufstehen deutlich erleichtert wird.

Spülrandloses Stand-WC

Mittels Standfuß ist die Toilettenschüssel am Boden fixiert und dahinter befindet sich der Spülkasten sichtbar angebracht. Diese Variante von Toiletten benötigt mehr Platz als ein Wand WC 5 oder Hänge WC.

Auch bezüglich der Spülsysteme gibt es bei spülrandlosen WCs Unterschiede:

Tiefspüler ohne Spülrand

Bei diesen Stand bzw. Wand WC 5 oder Hänge WC Typen fallen die Ausscheidungen direkt in den Siphon, der direkt mit dem Abfluss verbunden ist, wodurch weniger Spülwasser benötigt wird und sich Gerüche weniger ausbreiten können, da es zu keiner „Liegezeit“ kommt.

Flachspüler ohne Spülrand

Da die herabfallenden Extremente auf einer Ebene auftreffen, kann es zu Wasserspritzern kommen, erst durch das Auslösen der Spülung werden die Ausscheidungen über den Siphon im Abfluss entsorgt.

Für die Entsorgung wird meist eine größere Menge an Spülwasser benötigt und Gerüche entfalten sich durch das Verweilen im „Auffangbecken“ der Toilette merklicher.

Spülrandlose WCs egal ob Wand WC 5 oder Standmodelle haben sich mehrheitlich als Flachspüler am Markt etabliert und auch die Verarbeitung von glattem Keramikmaterial, welches mit rund 1.500 °C gebrannt wird, hat sich weitgehend durchgesetzt, da sich auf diesem robusten Material, das aufgrund seiner glatten Struktur leicht zu reinigen ist, und sich fast keine Schmutzreste in der Toilette festsetzen können.

WCs ohne Spülrand – Vor- und Nachteile

Vorteile

– Toiletten ohne Spülrand sind wesentlich leichter und effizienter zu reinigen und somit hygienischer, da keine Lücken oder Hohlräume vorhanden sind, in denen sich weniger Schmutz, Bakterien und Kalk ablagern kann.

Zudem vereinfacht das Fehlen eines Spülrandes die Reinigung maßgeblich, da alles leichter zu erreichen ist.

– Viele Modelle ohne Spülrand entstammen einer neuen Generation von Toiletten und sind daher sparsamer im Wasserbrauch.

Da WCs ohne Spülrand leichter zu reinigen halten sind, werden auch wesentlich weniger Reinigungsmittel sowie WC-Steine benötigt, wodurch die Umwelt wesentlich geschützt wird.

– Ein spülrandloses WC muss seltener ersetzt werden, da sich weniger Bakterien, Kalk und andere Schadstoffe an der Keramikmuschel absetzen, wodurch sie automatisch auch die Lebensdauer der Toilette verlängert.

Nachteile

Durch die neue Technologie ist sind spülrandlose WCs fast aller Hersteller in der Anschaffung meist teurer als eine herkömmliche Toilette.

Rund 50 % höher können die Kosten ausmachen, was sich jedoch rasch amortisiert, da diese WCs Wasser und Reinigungsmittel sparen.

WCs ohne Spülrand – Kaufkriterien

Spritzwasser beim Betätigen der Spülung

Besonders wichtig ist es, beim Ankauf darauf zu achten, ob beim Betätigen der Spülung Wasser aus der Toilette ohne Spülrand spritzt.

Tests ermitteln, welche Menge an Wasser nach Betätigung der Spülung aus der spülrandlosen Toilette spritzt. Winzige Wasserpartikel werden bei diesen Tests toleriert, wodurch hohe Hygienestandards erfüllt und Wasserflecken auf den Fliesen und dem Sitz der Toilette vermieden werden.

Eine eingehende Kaufberatung im Fachhandel ist zu empfehlen, um sich über das Spritzwasserverhalten der jeweiligen spülrandlosen WCs diverser Hersteller zu informieren, vor allem, weil bei herkömmlichen WCs der Spülrand als Spritzschutz fungiert.

Reinigung der Flächen

Ebenso wichtig ist es, dass bei jedem Spülvorgang alle Flächen der Toilette rückstandslos und einwandfrei gereinigt werden, dies gilt auch für die randlose Toilette.

Sitzkomfort

Auch dem Sitzkomfort muss Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn es ist wichtig, dass die Sitzhöhe angenehm ist und der Sitz selbst den eigenen Anforderungen entspricht.

Reinigung des WCs ohne Spülrand

Um den Reinigungsaufwand möglichst gering zu halten, ist beim Ankauf auf die Beschaffenheit der Toilette zu achten. Verwinkelte Ecken oder Kerben sind schwieriger zu reinigen, als glatte runde Flächen.

Auch ein Hänge WC, oder Wand WC, genannt ermöglichen den Raum leichter zu reinigen, da unter der WC-Muschel leicht gewischt werden kann.

Preis

Bei einer Neuanschaffung ist natürlich auch das Preis-Leistung-Verhältnis ein wichtiger Faktor zur Entscheidungsfindung.

Auch spülrandlose WCs sind in allen Preissegmenten zu finden, es gilt herauszufinden, welches WC den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen am besten entspricht.

Pflege randlose Toilette

Allzweckreiniger und Spülschwamm sind vollkommend ausreichend um spülrandlose Toiletten zu reinigen.

Hartnäckige Rückstände lassen sich am besten mit einer flüssigen Scheuermilch entfernen, wobei wichtig ist, lediglich mit einer handelsüblichen Bürste zu reinigen.

Das äußere Umfeld, als auch der Sitz der Toilette, lassen sich bei Toiletten ohne Spülrand vorbildlich mittels Mikrofasertuch oder mit einem einfachen Lappen reinigen. Die Unterseite des Toilettensitzes verträgt auch die raue Seite des Putzschwammes.

Auch im spülrandlosen WC können sich – selten, aber doch – Kalkrückstände ablagern. Diese lösen sich mühelos durch die Verwendung von Zitronensäure oder Essig auf.

Randlose Toilette – Erfahrungen von KundInnen

Das sagen unsere KundInnen über diese Innovation – mit allen konnten wir direkt über Vor- und Nachteile diverser Modelle ohne Spülrand verschiedener Hersteller sprechen und geben diese Informationen an dieser Stelle gerne weiter.

Toilette ohne Spülrand – Hersteller und Marken

Diese Marken und Hersteller haben bereits spülrandlose WCs ins Sortiment aufgenommen und erobern zunehmend den Markt.

