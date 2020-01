Neues Modul integriert UCC-Features von STARFACE in Microsoft Teams

Karlsruhe, 14. Januar 2020. Ab sofort ist für die STARFACE UCC-Plattformen das neue Modul „STARFACE Integration für Microsoft Teams“ verfügbar. Der Connector ermöglicht es STARFACE Kunden, aus der gewohnten Microsoft Teams-Oberfläche heraus auf die UCC-Funktionalitäten der IP-Anlage zuzugreifen und die Präsenz- und Ruflisteninformationen beider Plattformen zusammenzuführen.

„Als nativer Bestandteil von Office 365 hält Microsoft Teams in immer mehr Unternehmen Einzug“, erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. „Mit Blick auf die Bereitstellung notrufsicherer Telefonie, die Datensicherheit und die Anbindung verschiedener Provider ist die Lösung für deutsche Business-Kunden zwar noch keine echte Alternative zur Telefonanlage. Sie kann vorhandene UCC-Systeme aber in vielen Szenarien sinnvoll ergänzen. Voraussetzung dafür ist, dass die Systeme nahtlos integriert und in einer Oberfläche gebündelt werden – und genau das leistet die neue, von unserem STARFACE Excellence Partner Fluxpunkt entwickelte STARFACE Integration für Microsoft Teams.“

Ruflisten und Präsenzinformationen auf einen Blick

Die STARFACE Integration für Microsoft Teams ermöglicht es Anwendern am Windows-PC oder Mac, Microsoft Teams als Softphone-Client zu nutzen und darüber auf Funktionstasten, Fax-/Voice-Ruflisten und Präsenzinformationen aus ihrer STARFACE Umgebung zuzugreifen. Darüber hinaus können sie über den Call Manager während eines laufenden Gesprächs eine breite Palette von Leistungsmerkmalen aktivieren – darunter Halten, Weiterleiten, spontane Konferenz, Call2Go, Gesprächsaufzeichnung und viele mehr.

Intelligenter Bot hilft bei der Konfiguration

Damit die Anwender vom ersten Tag an gut mit der Lösung zurechtkommen und gerne damit arbeiten, erweitert das Modul die bestehende Microsoft Teams-Umgebung außerdem um einen intelligenten, sprachgesteuerten Bot, der Mitarbeitern häufig gestellte Fragen beantwortet und sie bei der Einrichtung ihres individuellen digitalen Arbeitsplatzes unterstützt („Leite alle Anrufe auf meine Voicemail um!“)

Nahtlose Integration in vorhandene TK-Umgebung

Um die Komplexität der TK-Umgebung nicht unnötig zu steigern, lassen sich sämtliche ein- und abgehenden Gespräche über die STARFACE Telefonanlage und die vorhandenen SIP-Trunks routen. Auf diese Weise können Unternehmen auch bei der Telefonie über Teams aus einer breiten Auswahl führender Provider wählen und müssen die vorhandene Infrastruktur nicht grundlegend modifizieren. Bereits vorhandene Infrastrukturkomponenten und Integrationen – etwa angebundene Türsprechstellen mit Kamera, Durchsagesysteme, DECT-Umgebungen oder Faxgeräte – können ebenso wie die hinterlegte STARFACE Konfiguration unverändert weitergenutzt werden.

Um die Teams-Integration für STARFACE verwenden zu können, benötigen Unternehmen folgende Komponenten:

– Eine STARFACE Appliance, optional als VM-Edition oder Cloud-Instanz, mit UCC-Premiumlizenzen für alle Benutzer, die an Microsoft Teams angebunden werden sollen

– Microsoft Office 365 mit Microsoft Phone System Lizenz für alle Teams-Benutzer, die an STARFACE angebunden werden sollen

– Einen Patton eSBC (wahlweise On-Premise, als Hosted Service oder als Managed Service) mit öffentlich erreichbarer IP-Adresse, extern auflösbarem Hostnamen und einem von einer vertrauenswürdigen CA signierten SSL-Zertifikat samt Private Key

– Den STARFACE MS Teams Connector, bestehend aus dem STARFACE Modul, der App für Teams und dem Managed Service für die Anbindung von Teams an STARFACE für die Laufzeit der Nutzung

Auf Anfrage bietet STARFACE dedizierte Schulungen, die die STARFACE Partner fit für die Implementierung und Konfiguration der STARFACE Integration für Microsoft Teams machen.

Mehr zu STARFACE und den STARFACE Produkten unter www.starface.com

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und -Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage – STARFACE errang unter anderem acht Siege bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2019 – wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

