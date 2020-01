Start der Online-Masterclass zum zertifizierten Franchise Manager

Die Akademie für Franchise, Handel & Vertrieb öffnet ihre Pforten für Franchise-Gründer, Franchise-Unternehmer und Franchise Manager

„Endlich ist es soweit“, beginnt Nina Ollinger und hat ein ganz spezielles Leuchten in ihren Augen. Da will man natürlich gleich mehr erfahren über ihr neuestes Projekt. Eigentlich ist Nina Ollinger Rechtsanwältin, seit über acht Jahren mit ihrer Kanzlei selbständig und mit Ihrem Spezialgebiet Franchise- und Vertriebsrecht sehr erfolgreich. „Gerade Franchise-Unternehmen sind – nicht zuletzt juristisch betrachtet – eine besondere Spezies. In meinen Franchise-Beratungen, speziell bei jungen Franchise-Systemen, merke ich, dass in vielen Bereichen viel – oft zu viel – unklar ist und die Möglichkeiten, sich umfassend einen Überblick über die Basics zu verschaffen, limitiert“, berichtet die Franchiserechts-Expertin aus ihrer Berufspraxis.

Auch Thomas Ollinger, Unternehmensberater und selbst am Aufbau eines Franchise-Systems beteiligt, bevor er sich selbständig gemacht hat und nun auch Franchise-Systeme wirtschaftlich berät, kennt diese Situation aus eigener Erfahrung: „Wir wussten damals nicht viel vom Franchising – weder wirtschaftlich noch rechtlich. Da hätte viel passieren können“.

Bei einem gemeinsamen Beratungsprojekt eines jungen Franchise-Start-Ups wurde die Idee der Masterclass Franchise-Manager geboren: eine Plattform für Franchise-Gründer, Franchise-Start-Ups und Franchise-Manager, wo sämtliche franchise-relevante Themen behandelt werden. In einzelnen jederzeit abrufbaren Videos werden so von den rechtlichen und wirtschaftlichen Franchise-Basics über Franchisevertrag und Franchise-Handbuch bis hin zur Expansion, Franchisenehmersuche und Vertragsgespräch die wichtigen Bereiche präsentiert. Die Teilnehmer können so bequem direkt von ihrem Arbeitsplatz oder von zuhause zu selbst gewählten Zeiten daran teilnehmen und sparen sich Anfahrtswege und -kosten und natürlich Zeit. Abgerundet werden die Einheiten durch Unterlagen, die downgeloaded werden können und einem Quiz. Werden sämtliche Tests der einzelnen Kapitel bestanden, erhält der Teilnehmer das „Zertifikat Franchise Manager“ von der Akademie verliehen.

Ein besonderes Highlight bieten die einzigartigen Praxiseinheiten, wo erfolgreiche Franchise-Unternehmer Praxistipps zu verschiedenen Themenbereichen geben. Christian Hammer vom „“s Fachl“ erzählt über sein IT-Backbone, während Thomas Stanger von „Spar“ über die Wichtigkeit der Standortentwicklung für den Erfolg eines Franchise-Systems spricht und Gina Foltynek von „Luxuslashes“ zum Thema „Markenführung im Luxussegement“ aus ihrem Nähkästchen plaudert. Das tolle daran: laufend kommen neue Masterclasses von Franchise-Profis dazu!

Auch anerkannte Fachexperten, die franchise-bezogene Inhalte aufbereiten, bereichern die Masterclass Franchise-Manager zusätzlich. So gibt der anerkannte Rede-Experte Georg Wawschinek anhand einer Fallstudie Tipps zur Abwehr medialer Angriffe auf ein Franchise-System und Profilerin Patricia Staniek klärt über die Beurteilung von Franchise-Partnern bei der Einstellung und in der Zusammenarbeit auf.

Ab sofort kann sich jeder vom einzigartigen Angebot der Masterclass Franchise Manager selbst überzeugen: die Akademie öffnete kürzlich ihre Pforten für die Franchise Community.

Die Akademie für Franchise, Handel & Vertrieb ist auf praxisbezogene Fach-Weiterbildung spezialisiert. In Online-Masterclasses erhalten die Teilnehmer Know-How kompakt und praxisnah von Fach-Experten wie Praxis-Profis präsentiert. Sowohl Ort wie auch Zeit und Tempo der Weiterbildung können von den Teilnehmern individuell bestimmt werden.

Kontakt

Akademie für Franchise, Handel & Vertrieb

Thomas Ollinger

Nestroygasse 1a

3003 Gablitz

+4367763164540

office@die-akademie.cc

http://www.die-akademie.cc

