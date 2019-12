Tanita runderneuert beliebte My Tanita-App

Neben komplett neuem Design kommen nützliche Funktionen hinzu

Stuttgart, 18. Dezember 2019 – Tanita, eine der führenden Marken und Erfinder der Körperanalysegeräte, hat seine Endkunden App „My Tanita“ komplett überarbeitet. Neben dem Design wurden auch die verfügbaren Funktionen neugestaltet und ergänzt.

Die Nutzeroberfläche ist komplett neu gestaltet: Ergebnisse von Körperanalysen werden farblich übersichtlicher dargestellt und Anwender erkennen einfacher, ob ihre Werte im „grünen“ Bereich liegen. Zudem können die App Nutzer die Ergebnisse auch über die Tanita.de- Homepage abrufen – damit steht dem Zugriff auf die Daten von jedem Standort nichts mehr im Wege.

Neu ist außerdem eine Exportfunktion: Mit ihr können Nutzer die Messergebnisse als PDF oder im CSV Format exportieren, nach Belieben weiterverarbeiten oder ausdrucken. Ein weiteres spannendes Tool sorgt für mehr Motivation: Nutzerinnen und Nutzer können persönliche Ziele setzen und erhalten Glückwünsche, wenn sie diese erreichen – um im Anschluss direkt ein neues Ziel zu setzen.

„Wir bleiben immer am Puls der Zeit und haben beim App Relaunch das Feedback von Nutzern und Partnern berücksichtigt“, erklärt Alexander Goebel, Commercial Manager Deutschland, Tanita. „Uns war es wichtig, die Nutzererfahrung zu verbessern und zugleich wollten wir neue, nützliche Funktionen hinzufügen – das ist uns gelungen.“

Gegründet 1923 ist Tanita heute einer der weltweit führenden Anbieter für elektronische Präzisionswaagen und Systeme für die Analyse der Körperzusammensetzung. Der Hauptsitz befindet sich in Tokyo, mit Tochterunternehmen in den USA, China, Indien, Hongkong. Die Europa Zentrale befindet sich in Amsterdam. Tanita setzt heute Maßstäbe bei Waagen und Geräten für Biolelektrische Impedanzanalyse (BIA) und ist Partner von Ärzten, Kliniken, Sportwissenschaftlern sowie Gesundheits und Fitnessexperten weltweit.

