TerraMaster beendet erfolgreich die CES 2020

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Hersteller: TerraMaster

Website: https://www.terra-master.com/

Januar 15, 2020, Shenzhen, China – TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf innovative Netzwerk- und direkt angeschlossene Speichermedien (NAS), dankt allen Partnern, Besuchern und Helfern für eine gelungene und erfolgreiche CES 2020. TerraMaster hatte dort die Möglichkeit das komplette Produktsortiment und Lösungen inklusive der Thunderboltserie für Endanwender und Business vorzustellen. TerraMaster zeigte außerdem das neuste Betriebssystem TOS 4.1 NAS mit Verbesserungen bei Sicherheit, Verlässlichkeit und Skalierbarkeit.

Speicher für Appleanwender

Eins der meist besuchten Produkte der CES von TerraMaster war die Thunderbolt NAS-Serie mit Direktanschluss für Anwender die eine perfekte Balance aus Kapazität und Geschwindigkeit für ihre Arbeit brauchen. TerraMaster nutzt die Thunderbolt 3 Technologie für schnellen Zugriff auf 2 bis 16 Slot Gehäuse mit einer maximalen Kapazität von 256 TB externen Speicher.

Die TerraMaster Thunderboltserie wie der D16 Thunderbolt 3 arbeiten mit den neusten MAC Pro zusammen, wie auch mit allen anderen Geräten die volle Thunderbolt 3 Unterstützung bieten. Arbeiten ohne Sorge mit Heimvideos bis hin zu Kinoformaten mit der Geschwindigkeit von Thunderbolt 3 und keinen Speicherplatzproblemen.

Partnerschaft mit Intel

Zusammenarbeit ist wichtig für den Fortschritt und TerraMaster ist stolz Seite an Seite mit Intel daran zu arbeiten. TerraMaster wurde bei der CES zu Intels Verkaufskonferenz eingeladen um ihre Partnerschaft zu stärken und den Wachstum von TerraMaster im Speichersektor zu präsentieren.

CES 2020 NAS Vorführung

TerraMaster´s F5-422 war der Fokus der Vorstellung auf der CES. Das F5-422 vereint höchste Kapazität mit höher Geschwindigkeit dank 10 GbE-Ethernet Anschluss. Mit dieser LAN-Schnittstelle ist der Flaschenhals nicht mehr das Netzwerk. Das F5-422 ist das verlockendste Angebot in der Preisklasse auch in Sachen Sicherheit.

Besucher sprachen Positiv über den Wettbewerbsvorteil dank 10 Gigabit-LAN-Anschluss der sonst nur bei hochpreisigen Modellen zu finden ist und nun einer breiteren Masse zugänglich wird.

TOS 4.1.x Betriebssystem wächst mit den Aufgaben

TerraMaster´s TOS Betriebssystem hat seit Erscheinen bewunderndes Publikum um die ganze Welt. Nun ist es in der neusten Version veröffentlicht und TOS 4.1 liefert weiterhin viele Möglichkeiten und Einstellungen für Endanwender und Firmen. Dies baut auf einer starken Zusammenarbeit von Sicherheit und Vertrauen auf um sicher zu stellen das die TerraMaster Produkte immer an der Spitze des Marktes agieren. Außerdem werden Updates und Upgrades am TOS Betriebssystem für Anwender immer kostenlos zur Verfügung gestellt.

TOS 4.1.x kombiniert Ausstattung und Sicherheitsupdates um TerraMaster NAS und Speicherlösungen robust und funktionsreich zu halten. Datensicherungen, Datenspeicher Konfiguration und optimierte Synchronisierung auf eine intuitive, einfache und Anwenderfreundliche weise. Das Betriebssystem enthält viele Programme, Multimediaanwendungen und mehrere Wege zur Datensicherung!

Mehr zu der Thunderboltserie von TherraMaster unter:

https://www.terra-master.com/global/products/video-professional-das.html

Mehr Informationen zum TOS Betriebssystem auf der offiziellen Seite:

https://www.terra-master.com/global/tosbeta/

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 8 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

Kontakt

TerraMaster

Monica Lin

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+8675581798555

PR102@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.