TIPP OIL Weihnachtsessen für Hilfebedürftigte

TIPP OIL Weihnachten mal anders: Gutes tun statt unnütze Geschenke kaufen

Geben statt nehmen: Weihnachten lässt sich auch mal anders gestalten. Freiwillig engagiert sein und eine Patenschaft, ein Ehrenamt oder gleich als sozialer Helfer im Nebenjob tätig sein – Hilfe wird überall auf der Welt gebraucht.

TIPP OIL hatte es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen die Hilfebdürftigt sind zu unterstützen.

Am 16.12.2019 am Kamenergrill gab es den ganzen Tag lang

einen Döner inkl Getränk Gratis.

Auch im nächsten Jahr 2020 ist es geplant

in mehreren Bundesländern soziale Projekte zu unterstützen.

Wir als Hersteller für Schmierstoffe möchten ein Zeichen der Wertschätzung setzen und anderen Menschen in Krisen und Lebenssituationen zu helfen.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

