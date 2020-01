Übergrößen Damenschuhe für jeden Anlass bei schuhplus in Kaltenkirchen

Umfangreiche Kollektionen in großen Schuhgrößen im Ohland-Park

Fast jede Frau kennt es: Schuhe kann man nie genug haben! Ob Pumps, Sandalen, Stiefel oder Zehentrenner – modebewusste Damen haben für jeden Anlass das passende Paar Schuhe im Schrank. Und mit schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Ohland-Park in Kaltenkirchen haben die anspruchsvollen Damen mit einer Schuhgröße von 42 – 46 jetzt die Möglichkeit, ihr Sortiment noch etwas aufzustocken. Bei schuhplus findet jede das entsprechende Modell für jeden Anlass und jedes Budget. Denn es ist ja bekannt: Schuhe sind Rudeltiere.

Die entsprechenden Übergrößen Damenschuhe machen jedes Outfit komplett

Bei einem neuen Paar Schuhe können nicht viele Frauen Nein sagen. Schließlich machen auch erst die passenden Pumps das kleine Schwarze femininer, ergänzen die lässigen Boots das Outfit of the Day und sorgen die coolen Sneaker für einen echten Wohlfühl-Moment. Schuhwerk von schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park, dem Spezialisten für Übergrößen Damenschuhe, lassen einer modebewussten Frau das Herz höherschlagen.

Modische Schuhe ausschließlich in großen Größen

Frauen, die auf großem Fuß leben, haben mit schuhplus in der Metropolregion Hamburg überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, schicke Schuhe in ihrer Größe zu finden. Mit dem stationären Schuhgeschäft in Kaltenkirchen muss die Dame von Welt keine Kompromisse mehr eingehen. Ob High-Heel, sportlicher Sneaker oder Pantoffeln: hier bekommt man in jedem Fall Auswahl, Qualität, Originalität, unverkennbares Design und XXL-Garantie.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

