vivafair startet kostenloses, unabhängiges Ausschreibungsportal für den Messebau

Das Startup vivafair bietet seit 2019 auch international eine einfache Onlinelösung für die Ausschreibung von Messestandbauten.

Mit diesem Tool ist es möglich innerhalb weniger Minuten eine Ausschreibung zu starten. Nach dem Ausfüllen einer standardisierten Maske formuliert das Onlinetool eine Ausschreibung, die an ausgesuchte Messebauer versand wird.

Über 300 Messebauer aus Deutschland sind bereits bei vivafair registriert.

vivafair prüft die Angebote und leitet 3 passende Angebote an das ausschreibende Unternehmen weiter, welches sich dann mit den Anbietern direkt in Verbindung setzen kann. Sollte wider Erwarten kein annehmbares Angebot dabei sein, wird die Ausschreibung mit dem ausschreibenden gemeinsam überarbeitet und neu gestartet, In der Regel ist dieser Prozess innerhalb weniger Tage abgeschlossen und der Aussteller hat seinen Messebaupartner gefunden.

Insbesondere auch für internationale Aussteller ist diese unabhängige Plattform eine große Arbeitserleichterung.

vivafair wird von Messefachleuten, mit jahrzehnte langer Erfahrung im internationalen Messewesen, entwickelt, betrieben und beständig weiter ausgebaut. Mittlerweile konnten Partner in China und Indien als Teil des Netzwerks gewonnen werden und ermöglichen somit auch Ausschreibungen in diesen sehr gefragten Messemärkten. Weitere internationale Partnerschaften sind in der Vorbereitung.

Weitere Informationen unter www.vivafair.com

Pressekontakt:

Michael Münzer (Geschäftsführer vivafair) +49 431 55685200, service@vivafair.com

vivafair ist ein Projekt der vivawasser.de AG.

Gegenstand von vivafair ist die Entwicklung, Organisation, Betrieb und Vermarktung einer onlinebasierten Datenbank für messenahe Dienstleistungen, wie u.a. Messebau, Logistik, temporäres Personal und Messemöbel. Anspruch von vivafair ist es, die beste Qualität und Anbieter für das Projektbudget der Kunden zu finden. Vertrauen und Qualität stehen an erster Stelle.

Ausschreibungs- und Informationsportal für Messebau, Standbau, Messeplanung und Messestände

Vivafair – Angebote für Messebau, Standbau, Messestände einfach mit einer Ausschreibung einholen, Preise und Inhalte der Messebauangebote vergleichen und mit vivafair den geeigneten Messebauer für Ihren Messeauftritt finden.

Kontakt

vivafair

Michael Münzer

Fritz-Reuter Weg 20

24229 Strande

043155685201

service@vivafair.com

https://www.vivafair.com/

