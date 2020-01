Vom Fußvolk zum Macher: Karrieretipps für die Tech-Branche

Das neue Buch „Be a Startup Superstar“ von Steven Mark Kahan zeigt, wie man zu einer Führungspersönlichkeit in einem Tech-Unternehmen wird

Diese Situation kommt wohl zahlreichen gut ausgebildeten Experten bekannt vor: Sie haben den richtigen Studienabschluss, sind hochmotiviert und wollen endlich in höhere Gehaltsgruppen aufsteigen – doch die Karriere scheint eine Einbahnstraße in der Fußvolk-Riege zu sein. Steven Mark Kahan, CMO von Thycotic, hat genau für diese Situation sein Buch „Be a Startup Superstar: Ignite Your Career Working at a Tech Startup“ geschrieben. Es richtet sich an jeden Jobsuchenden oder Hochschulabsolventen, der verwertbares Business-Wissen erhalten möchte, um eine erfolgreiche Karriere bei einem Tech-Startup beginnen zu können. In seinem Buch teilt Kahan eigene Erfahrungen und gibt wertvolle Tipps, wie man sich einen Arbeitsplatz sichert, der es einem ermöglicht, kreativ zu sein, und gleichzeitig lukrativ ist. Sein Motto: Zum Macher aufsteigen und dort oben bleiben.

Steven Mark Kahan hat es in seiner Karriere oft erlebt: Tech-Startups bieten gerade jungen Menschen nach ihrem Studienabschluss enorme Karriere-Chancen. Er zeigt auf, wie diese Unternehmen verzweifelt nach Tech-Talenten und kreativen Menschen mit neuen Ideen in allen Bereichen suchen. Das Buch bietet Anleitungen und Tipps für die Auswahl eines passenden Startups, die Bewerbung und den Aufstieg innerhalb des Unternehmens. Es ist vollgepackt mit praxisnahen „How-to-do“-Informationen und ermöglicht es den Lesern, die gelernten Erkenntnisse sofort in die Tat umzusetzen.

Der erste Teil des im Wiley-Verlag erschienenen Buches fokussiert sich auf die Risikominimierung und die fünf wichtigsten Merkmale bei der Auswahl eines Tech-Startups. Im zweiten Teil beschreibt Kahan die „Seven Keys to the C-Suite“: Es handelt sich dabei um Führungsqualitäten und eine unternehmerische Denkweise, die dem Einzelnen helfen, sich aus der Masse herauszuheben und die eigene Karriere zu beschleunigen. Eigenschaften, die man in der Regel nicht an Universitäten lernt.

„Be a Startup Superstar“ ist über die Webseite www.StevenMarkKahan.com oder die bekannten Online-Anbieter erhältlich.

Weitere Einblicke bietet auch der TEDx Talk mit Steven Kahan: https://www.youtube.com/watch?v=wPDU4Cx4Kaw&feature=share

Über Weissenbach Public Relations:

Weissenbach PR wurde 1990 gegründet und ist eine Full-Service-Agentur mit Schwerpunkten in Technologie, IT-Sicherheit, Telekommunikation und Dienstleistung. Der zentrale Medien-, IT- und Industriestandort München dient dabei als Ausgangspunkt für die Arbeit in der gesamten DACH-Region. Zu den Kunden gehören sowohl kreative Start-ups, Mittelständler als auch internationale Großunternehmen mit hohem Umsatzvolumen, Weissenbach PR ist zudem Gründungsmitglied des internationalen Agenturnetzwerkes Code Red Security PR, das speziell IT Sicherheit adressiert.

Kontakt

Weissenbach PR

Helmut Weissenbach

Nymphenburger Straße 90e

80636 München

089 5506 77 70

helmut@weissenbach-pr.de

http://weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.