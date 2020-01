Vortragsevent in der Porsche Arena Stuttgart

„Don“t stop believin“ mit Norman Gräter

Norman Gräter hat in seiner Zeit als Eventmanager schon einige einflussreiche Wirtschaftsbosse und prominente Persönlichkeiten aus Film, Musik und Politik kennenlernen dürfen. Darunter Michelle Obama, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. In seinen intimen Gesprächen mit den Stars fragt er nach deren Erfolgsgeheimnissen und sammelte so 365 individuelle Antworten auf diese Frage. Ein Thema das Norman Gräter schon immer beschäftigt: Zielerreichung – Wie komme ich an mein Ziel? Seine Antwort: „Don“t stop believin.“ In den letzten sechs Jahren stellte er die Essenz dieser Worte auf den Prüfstand mit seinem eigenen Vorhaben: In sechs Jahren, also bis zum Jahr 2020, die Porsche Arena in Stuttgart zu füllen, für eine Show der Superlative. Einen Mix aus Konzert und Infotainment.

Am 24.02. 2020 wird diese Vision nun Wirklichkeit: Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Selbstständige – auf sie alle warten 180 Minuten geballte Inspiration zur erfolgreichen Selbstannahme und -verwirklichung. Ob für sich selbst oder als Geschenk – Norman Gräter nimmt die Besucher mit auf eine Reise zu sich selbst: „Erkenne, was du wirklich in deinem Leben willst und wozu du hier bist.“

Um erfolgreich zu sein, muss man seiner Passion folgen, sie leben und nicht aufgeben. Dennoch vergleichen viele Menschen ihr Inneres mit dem äußeren Schein der anderen. So entstehen Minderwertigkeitsgefühle und Angst, die zu Stress und Überforderung, bis hin zu Panikattacken und Burnout führen.

Sie möchten Ihre Passion und Ihren Auftrag in die Tat umsetzen? Das Vortragsevent von Norman Gräter ist eine Einladung für alle, die genau dies ändern möchten.

Werden auch Sie zum passionierten Zielerreicher! Mehr erfahren Sie im Video. Tickets erhalten Sie an den üblichen Vorverkaufsstellen oder hier.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Firmenkontakt

5 Sterne Redner

Thomas Muderlak

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-redner.de

Pressekontakt

5 Sterne Team

Kristina Biller

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-team.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.