Walter übernimmt amerikanische Melin Tool Company

Tübingen, 2. Januar 2020 – Walter übernimmt das amerikanische, inhabergeführte Unternehmen Melin Tool Company – einen Hersteller von Vollhartmetall- und HSS-Schaftfräsern, -Bohrern und Werkzeugen zum Kegelsenken. Das schnell wachsende Unternehmen mit Innovationen vor allem im Bereich der Vollhartmetall-Schaftfräser passt zur strategischen Ausrichtung von Walter, das Geschäft mit Fräswerkzeugen im amerikanischen Markt zu erweitern.

Der amerikanische Markt ist wichtig für Walter und die Akquisition stärkt die Position des Unternehmens im Bereich von Vollhartmetall- und HSS-Werkzeugen besonders in der Luft- und Raumfahrtbranche sowie auf dem amerikanischen Händlermarkt. Der Kauf ermöglicht Walter Kunden Zugang zu hochinnovativen Zerspanungslösungen und schnellem Support. Mit einer stärkeren Präsenz in den USA kann Walter das Sortiment an Inch-Werkzeugen für die lokalen Marktanforderungen ausbauen und gleichzeitig das Angebot für Sonderwerkzeuge für diesen Markt erweitern.

„Diese Akquisition entspricht unserem Vorhaben, das Geschäft mit rundlaufenden Werkzeugen und Reconditioning nahe am amerikanischen Markt auszubauen“, sagt Richard Harris, President von Walter. „Ich freue mich sehr, dass wir eine Einigung zur Akquisition erreichen konnten, da die Melin Tool Company unsere Marktpräsenz entscheidend stärkt. Melin baut auf Innovation und Servicegrad und passt damit hervorragend zu Walters Geschäftsphilosophie.“

Michael Wochna wird weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen bleiben. Die Parteien haben sich darauf verständigt, über den Kaufpreis Stillschweigen zu wahren.

Über Melin Tool Company

Melin Tool Company ist ein amerikanischer Anbieter von hochwertigen Vollhartmetall- und HSS-Werkzeugen. Das Produktportfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Vollhartmetall-Schaftfräsern, -Bohrern und Werkzeugen zum Kegelsenken für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Medizinbranche. Der Produktionsstandort ist in Cleveland, Ohio, ein zusätzliches Lager befindet sich in Kalifornien. Melin Tool Company hat ca. 100 Mitarbeiter. Unternehmenswebsite: www.melintool.com

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

