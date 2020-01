Wenn das Wasser nicht aus dem Hahn, sondern durch die Wand kommt – schnelle Leckortung verringert Folgeschäden.

Wenn versteckte Wasserschäden in einem Gebäude bereits sichtbare Flecken hinterlassen, dann ist eine schnelle Schadensregulierung gefragt, um großflächige und tiefe Schäden in Mauerwerk und Putz zu vermeiden. Wurden vor einigen Jahren – meist auf Verdacht – noch große Teile von Wänden oder Böden aufgestemmt, um die Feuchtigkeitsquelle zu lokalisieren, reichen heutzutage, mit modernen Techniken zur Wasserleckortung, bereits kleine Prüföffnungen aus. Die Tronex GmbH aus Burgau ist inzwischen überregional als zuverlässiger Profi für effiziente Leckageortung rund Wasserschadensanierung bekannt.

Schnell lokalisieren, genau differenzieren und professionell sanieren.

„Eine durchschnittliche Leckageortung dauert bei uns nicht länger als zwei bis drei Stunden. Dann haben unsere Messtechniker den Ursprung des Wassereinbruchs eindeutig erkannt und die nächsten Schritte werden umgehend eingeleitet.“, so Mario Oberschmid, Geschäftsführer der Tronex GmbH. Als langjährige Profis in der Lokalisierung und Reparatur von Wasserschäden, arbeitet Tronex mit modernsten Messtechniken und Sanierungskonzepten. Dabei wird stets darauf geachtet, dass mit der optimalen Messmethode und einer aufbruchsarmen Reparatur, die Belastungen und der Kostenaufwand so klein wie möglich gehalten werden.

Ein großes Plus: Tronex bietet nicht nur die Ortung und Sanierung an: „Wir legen großen Wert auf eine 360-Grad Betreuung unserer Kunden. Aus diesem Grund beschäftigen wir Top-Handwerker aus allen Bereichen der Bau- sowie Renovierungsbranche. So sieht nach erfolgreicher Reparatur alles wieder so aus wie vorher – alles aus einer Hand.“, fügt Mario Oberschmid stolz hinzu.

Schnelle Ortung allein hilft nicht bei der Schadensbegrenzung.

Ist erst einmal Wasser in eine Wohnung eingedrungen, kann man von den Geschädigten in dieser Ausnahmesituation selten eine strukturierte Vorgehensweise erwarten. Profis, die täglich mit der Wasserschadenregulierung zu tun haben, haben es da einfacher. Punkt für Punkt werden die nötigen Schritte eingeleitet: Leckortung, Unterbrechen des Wassereinbruchs, Reparatur, Trocknung und Renovierung. Nur mit einem schnellen, optimalen Sanierungskonzept ist den Eigentümern und Bewohnern wirklich geholfen.

„Beratung auf den Punkt und der lösungsorientierte Einsatz von Experten und Technologien für ein sofortiges Ergebnis ist unsere Strategie für Kundenzufriedenheit.“, erklärt Mario Oberschmid. Die Strategie zahlt sich aus, denn das direkte Feedback durch online Kundenbewertungen spricht für sich.

Eine erfahrene Leckortungsfirma wie Tronex ist und bleibt also die erste Wahl, wenn man schnelle, professionelle Hilfe braucht, um Wasserschäden umgehend zu finden und zu beheben, damit man den Ärger bald wieder vergessen kann.

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. „Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus“, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

