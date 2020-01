Westfalen-Therme ab 10.01.20 wieder geöffnet

Pressemitteilung Update zum Brand in der Westfalen Therme, am 5.1.2020:

Ab Freitag, den 10.01.2020, um 9 Uhr ist die Westfalen-Therme & das Vital-Hotel wieder geöffnet. Durch den Einsatz einer mobilen Heizungsanlage ist es gelungen, die Warmwasserversorgung der Therme innerhalb von 4 Tagen wiederherzustellen. Für die Gäste sind dann alle Bereiche der Therme, außer dem Sole SPa SALINARIUM, wieder nutzbar. Die Sanierungsarbeiten im Heizungskeller und der dazugehörigen Steuerungs-, und sonstigen Anlagen werden aller Voraussicht nach noch einige Woche in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen zur Öffnung der Therme erhalten Sie auf der Homepage www.westfalen-therme.de

Zwischen Paderborn und dem Münster-Land unweit von Bielefeld, eröffnen sich auf 18.000 qm einzigartige Möglichkeiten für einen Wellness- und Wohlfühltag. Unsere vielseitigen Erlebnis- und Saunalandschaften bieten Raum für aktive und passive Entspannung in stilvollem Ambiente für Region NRW. Therme, Sauna-Garten und das angrenzende Freibad laden Sie zu einem Wellness-Aufenthalt ein. http://www.westfalen-therme.de

