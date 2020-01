ZALMAN präsentiert leistungsstarke CPU-Kühler und RGB-Gehäuselüfter

Seoul, Südkorea, 29. Januar 2020 – Im Rahmen der Runderneuerung des aktuellen Produktportfolios gibt ZALMAN die nächste Innovationswelle bekannt. Neben einer schwarzen und weißen Version des Single-Tower-Prozessorkühlers CNPS10X OPTIMA II mit RGB-Beleuchtung präsentiert der renommierte, südkoreanische Traditionshersteller auch das kompakte Top-Flow-Modell CNPS80G für schlanke Mini-ITX-Systeme. Ergänzend hinzu tritt der ZALMAN ZM-RFD120A, ein laufruhiger und leistungsstarker 120-mm-Lüfter, dessen RGB-Beleuchtung im Zusammenspiel mit den Steuerungslösungen unterschiedlicher Anbieter zusammenarbeitet.

ZALMAN CNPS10X: Performanter, schlanker Single-Tower-Kühler mit RGB-Beleuchtung

ZALMANs CNPS10X OPTIMA II ist ein leistungsstarker Single-Tower-Prozessorkühler, welcher auf vier direkt aufliegende 6-mm-Heatpipes (Direct Touch Heatpipes) zurückgreift, um eine CPU-seitige TDP von bis zu 200 Watt abzuführen. Dabei zeichnet er sich angesichts schlanker Maße von 160 x 85 x 132 mm (H x B x T) durch ein hohes Maß an Kompatibilität aus. Der CNPS10X OPTIMA II ist sowohl in einer weißen als auch einer schwarzen Ausstattungsvariante erhältlich, die farblichen Anpassungen beziehen sich auf den jeweils verwendeten Lüfter, den Halterahmen und die Kühlerabdeckung. Eine Besonderheit stellt die Blende auf der Oberseite dar, welche mit einem attraktiven Spectrum-RGB-LED-Beleuchtungseffekt aufregende optische Akzente zu setzen vermag. Über ein zum Lieferumfang gehörendes Y-Adapterkabel besteht die Möglichkeit, den vierpoligen PWM-Stecker des Lüfters und den dreipoligen Stromanschluss der RGB-Beleuchtung an der Top-Blende gleichzeitig über den vierpoligen Mainboard-Anschluss für den CPU-Kühler mit Strom zu versorgen.

Der 120-mm-Lüfter selbst verfügt über ein laufruhiges, hydraulisches Gleitlager, weiße LEDs und verwendet ZALMANs patentiertes Dual-Fan-Blade-Design, welches neun große sowie neun kleine Rotorblätter rund um die Lüfternabe vorsieht. Diese sorgen für einen zusätzlichen, gerichteten Luftstrom im inneren Bereich und tragen somit zu einer insgesamt verbesserten Kühlleistung bei. Die Montage erfolgt mittels Verschraubung auf einem Halterahmen am Kühlkörper. Beidseitige Gummierungen an den Anschraubpunkten ermöglichen eine effektive Entkopplung des Lüfters, welcher in einem Drehzahlbereich zwischen 800 und 1500 U/min arbeitet, um ein weites Spektrum zwischen Silent-Betrieb und höchstmöglicher Performanz abzudecken.

Der ZALMAN CNPS10X OPTIMA II ist zu allen gängigen CPU-Sockeln von AMD (AM4, AM3[+], FM2[+]) und Intel (2066, 2011[-V3], 115X, 1366) kompatibel und ab sofort sowohl in einer weißen als auch einer schwarzen Ausstattungsvariante zu einem Preis von 39,90 Euro erhältlich.

ZALMAN CNPS80G: Small-Form-Factor-Prozessorkühler für Kleinsysteme

Einen völlig anderen Anwenderkreis spricht demgegenüber der ZALMAN CNPS80G an. Aufgrund seiner ausgesprochen kompakten Maße von 61,4 x 123,7 x 102 mm (H x B x T) adressiert der 180 Gramm leichte Top-Blow-Kühler in erster Linie die Nutzer platzsparender Mini-ITX-Systeme, um Prozessoren mit einer TDP von bis zu 65 Watt zu kühlen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aufbauten setzt das vollständig aus Aluminium gefertigte Modell auf ZALMANs patentiertes Flower-Heatsink-Design (FHS) mit einer vertikalen Anordnung der Kühllamellen rings um den obenliegenden 85-mm-Lüfter. Aufgrund dessen wartet der CNPS80G im Vergleich zu herkömmlichen Top-Blow-Modellen bei gleicher Größe mit einer um den Faktor 1,5 höheren Kühlfläche auf. Der speziell im Hinblick auf ein optimales Zusammenspiel mit dem FHS-Aufbau konzipierte, PWM-gesteuerte Lüfter geht mit 1000 bis 2000 U/min ans Werk.

Der CNPS80G ist ausschließlich zu Intels Sockeln der Baureihe 115X kompatibel und verfügt über eine praktische, werkseitig vorinstallierte Push-Pin-Halterung. ZALMAN ruft dafür einen Preis von 9,90 Euro auf.

ZALMAN ZM-RFD120A: 120-mm-Gehäuselüfter mit regelbarer RGB-Beleuchtung

Passend zu den kürzlich erfolgten Neuvorstellungen im Gehäusebereich präsentiert ZALMAN mit dem ZM-RFD120A einen 120-mm-Gehäuselüfter mit einem effektvollen RGB-Beleuchtungsring sowie einem zusätzlichen RGB-Element an der Oberkante des Rahmens, welche PC-System um steuerbare Farbakzente ergänzen. Der Lüfter verfügt über zwei getrennte 3-Pin-Anschlüsse zur Verbindung mit dem Fan- oder RGB-Header auf dem Mainboard. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die RGB-Beleuchtung über eine Drittanbieter-Lösung oder – mittels eines beiliegenden Adapters – über den entsprechenden Anschluss auf einem Gigabyte-Mainboard zu regeln. Die Lüfter bauen auf einem hochwertigen, widerstandsfähigen Rahmen auf und sind beidseitig mit vibrationshemmenden Gummierungen ausgestattet. Bei einer Betriebsspannung zwischen 6 und 13,8 V arbeiten sie mit 800 bis 1500 U/min und decken somit alle denkbaren Anwendungsbereiche zwischen einem nahezu unhörbaren Betrieb und höchstmöglicher Leistung ab. Der maximale Schalldruckpegel liegt bei 25,6 dB(A). ZALMANs optimiertes Impeller-Design mit sieben Rotorblättern ermöglicht einen maximalen Volumenstrom von 34,34 CFM (58,34 m3/h). Das hydraulische Gleitlager des Lüfters, den Caseking ab sofort zu einem Preis von 12,90 Euro führt, ist für eine Lebensdauer von 40.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Über ZALMAN Tech Co.

ZALMAN Tech Co. ist ein führender Anbieter von CPU-Kühlern, PC-Gehäusen und Hochleistungs-Netzteilen. Auf Basis einer intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfolgt das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen einen konsequenten Silent-Computing-Ansatz. Innovationen im Bereich geräuschoptimierter und gleichzeitig hochperformanter Komponenten haben beim Erfinder des ersten, vollständig lüfterlosen PC-Gehäuses Tradition: ZALMAN Tech Co. steht für die kontinuierliche Neukonzeption und Weiterentwicklung branchenführender, laufruhiger Kühllösungen und eine erstklassige Fertigungsqualität. Das erweiterte Produktportfolio des Unternehmens umfasst zudem Audio-Peripherie, externe Speicherlösungen sowie ein breit aufgestelltes Angebot innovativer Eingabegeräte, welche vor allem den schnell wachsenden Gaming-Markt adressieren.

