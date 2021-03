1. Platz für Massivhaus-Hersteller ARGE-HAUS

ntv und DISQ: “Deutschlands Beliebteste Anbieter”

Berlin / Rostock, 24. März 2021

“Beliebtester Anbieter im Bereich Massivhaus-Bau”: Mit dieser Auszeichnung geht ARGE-HAUS aus einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) hervor. Im Auftrag des Fernsehsenders ntv hatte das Kölner Marktforschungsinstitut rund 40.000 Kunden von 581 Marken aus 45 Branchen im Bereich “Haus und Garten” befragt. Der Massivhaus-Hersteller ARGE-HAUS mit mehreren Standorten bundesweit gehört bereits zum vierten Mal in der Kategorie “Massivhausbau” zu “Deutschlands Beliebtesten Anbietern” und belegt 2021 den 1. Platz beim “Life & Living Award”.

“Durch Corona hat eine Rückbesinnung auf das häusliche Umfeld stattgefunden”, erläutert Jochen Dietrich, Redaktionsleiter bei ntv. “Der Bedeutungsgewinn des eigenen Zuhauses spiegelt sich in diesem Award wider.” Ausgezeichnet wurden beim “Life & Living Award” jene Unternehmen, mit deren Leistung die Kunden in hohem Maße zufrieden sind, die sie weiterempfehlen und die sie auch selbst nochmal in Anspruch nehmen würden, um beispielsweise ein Massivhaus zu bauen.

“Für diese hervorragende Bewertung danken wir unseren Kunden, unseren Partnern aus dem Handwerk und unseren Mitarbeitern, die dieses Ergebnis durch Ihren Einsatz erst möglich gemacht haben”, so Conrad Kircher, geschäftsführender Gesellschafter von ARGE-HAUS Berlin. “Der Life & Living Awards 2021 erfüllt uns mit besonderem Stolz, da wir auch unter erschwerten Corona-Rahmenbedingungen mit unserem Qualitätsanspruch überzeugen konnten: bei der Kundendienstleistung, der Bauqualität und Einhaltung der vereinbarten Bauzeiten.”

Anspruchsvolle Architektur gehört zur DNA von ARGE-HAUS

1982 ging der Massivhaus-Hersteller ARGE-HAUS aus einem Architekturbüro hervor. Deshalb sind eine anspruchsvolle Architektur und viel Liebe zum Detail bis heute Erkennungszeichen von ARGE-Häusern. Über 5.500 Bauherren in Deutschland haben mit dem Unternehmen bereits ihren Traum vom eigenen Zuhause als Massivhaus verwirklicht. Individualität steht dabei immer im Vordergrund: Jeder der rund 200 Massivhaus-Vorschläge aus den ARGE-HAUS-Katalogen – ob Bungalow, klassisches Einfamilienhaus, Stadt-, Mansarddach- oder Bauhausvilla, Doppel- oder Mehrfamilienhaus – kann nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt werden. Dafür steht ein eigenes Architektenteam zur Verfügung. Auch die Grundrisse der Massivhäuser sind ganz auf die konkreten Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohner hin wandelbar. ARGE-Häuser werden in Massivbauweise schon im Standard als besonders energiesparende KfW-Effizienzhäuser 55 oder KfW-Effizienzhäuser 40 verwirklicht, auf Wunsch auch als KfW-Effizienzhaus 40 Plus.

Weitere Informationen zum Massivhaus-Hersteller ARGE-HAUS unter Tel.: 03342 208671 oder 0381 8172730, Email: info@arge-haus.de sowie https://www.arge-haus.de

