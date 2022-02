10 GUTE GRÜNDE, WARUM MAILAND DIE BESTE WAHL FÜR EIN LANGES WOCHENENDE IST

Die Stadt offeriert mehr als ein Kurztrip bieten kann

Mailand, international bekannt für Mode und Design, ist eine Stadt mit vielen Facetten, eine Stadt, die man auf vielfältige Art und Weise erleben kann. YesMilano – die offizielle Werbeagentur der Stadt – stellt seine Highlights vor die Stadt zu erkunden und sie zu genießen.

1.Eine multikulturelle Stadt

Mailand ist eine Stadt, die sich aus verschiedenen und unverwechselbaren Vierteln zusammensetzt, die das historische Stadtzentrum in einer Abfolge von sozialen Identitäten und Funktionen umgeben. Ticinese mit seinen römischen Säulen und Navigli mit seinen mittelalterlichen Kanälen sind beliebte Treffpunkte für Mailänder und junge Leute von außerhalb. Im Osten der Stadt ist die Porta Venezia die Heimat von LGBTQ+ Bars und der Küche vom Horn von Afrika. Die Isola im Norden der Stadt ist eher bei Menschen beliebt, die sich für alternatives Kunsthandwerk und Kultur interessieren, während die Porta Romana im Süden der Stadt von Feinschmeckern und Studenten geschätzt wird. Dann gibt es noch Chinatown und das Künstlerviertel NoLo, und das ist nur der Anfang.

Der größte Teil der neuen Stadterweiterung Mailands für die Olympischen Spiele wird in Scalo Romana stattfinden, während das MIND-Viertel in der Nähe von Rho Fiera Milano die Biotech-Forschung in großem Stil vorantreibt.

Ganz gleich, ob Sie geschäftlich oder privat nach Mailand kommen, hier ist unsere Zusammenstellung großartiger Viertel in der Stadt. Besuchen Sie die Stadtviertel von Mailand. Visit Milano’s neighborhoods

2.Eine Stadt der Kultur

Mailand ist auch eine Stadt, in der das künstlerische Erbe von unschätzbarem Wert ist, wie das letzte Abendmahl oder die Pinakothek von Brera sofort deutlich machen. Mailand ist auch für moderne Kunst berühmt. Der Futurismus wurde hier geboren, und einige der Meisterwerke befinden sich im Museo del ‚900, wo man auch Morandi (einer der Protagonisten der italienischen Malerei des 20. Jahrhunderts, der zu den weltweit größten Künstlern des Jahrhunderts gezählt wird) und Fontana (dem das oberste Stockwerk des Palazzo dell’Arengario vollständig gewidmet ist) bewundern kann.

Kunst ist überall in der Stadt zu sehen, und Mailänder und auswärtige Besucher strömen gleichermaßen zu der großen Ausstellung „Tizianos Vision von Frauen im venezianischen sechzehnten Jahrhundert“ im Palazzo Reale Besuchen Sie Visit Tiziano at Palazzo Reale oder im Hangar Bicocca.

In der Stadt finden ständig interessante Ausstellungen statt, die täglich zahlreiche Besucher anziehen. Sehen Sie sich den Zeitplan für 2022 an hier.

3.Ein Symbol für den städtischen Aufschwung

Aber Mailand ist auch eine Stadt, in der man „futuristische Architekturen“ wie Il Bosco Verticale bewundern kann: ein ehrgeiziges städtisches Aufforstungsprojekt, das darauf abzielt, die Pflanzen- und Artenvielfalt in der Stadt zu erhöhen. Ein weiteres Beispiel ist City Life, ein großartiges Stadterneuerungsprojekt mit drei Türmen, die von international sehr bekannten Architekten entworfen wurden: Zaha Hadid, Arata Isozaki und Daniel Libeskind. Visit Il Bosco Verticale Visit City Life

4.Internationale Hauptstadt des Designs

Mailand gilt als die internationale Hauptstadt des Designs. Ihre Designer haben Industrieprodukte und Wohnmöbel entworfen, die seit den 1950er Jahren das tägliche Leben verändern.

Mailand schafft es, handwerkliches Können und Kreativität, Industrie und Talent zu vereinen, um alles zu entwerfen, vom Motorroller bis zur Lampe, vom Sessel bis zum Telefon. Die Stadt beherbergt zwei Museen, die dem Design gewidmet sind (Triennale und ADI Design Museum), und jedes Frühjahr wird Mailand zum Weltmagneten für Käufer und Designer, für Enthusiasten und Kreative, dank der Milano Design Week, die sich um den Salone, die Weltmesse für Möbel in Fiera Milano, dreht, und das Programm der Veranstaltungen und Vernissagen rund um das Thema Design, das ursprünglich in den Ateliers des Designviertels Tortona stattfand, heute aber über die ganze Stadt verteilt ist, insbesondere im eleganten Kunstviertel Brera, wo die Pinacotheque beheimatet ist, und im alternativen Viertel Isola, im Schatten des Vertical Forest und der Wolkenkratzer der Piazza Gae Aulenti. Im Jahr 2022 wird der Salone del Mobile vom 7. bis 12. Juni in den üppigen Pavillons von Rho-Fieramilano stattfinden. Come to visit the SuperSalone

5.Ein Hauch von Mailand

Eines der schönsten Erlebnisse bei einem Besuch in einer Stadt ist die Verkostung lokaler Gerichte. Die Marke DeCA (Ambrosian Cuisine Label) wurde 2006 gegründet, um die Restaurants zu zertifizieren, die qualitativ hochwertige typische und saisonale Produkte verwenden, die ursprünglichen Zubereitungsmethoden anwenden und den Kunden Informationen über die wichtigsten Merkmale jedes Rezepts zur Verfügung stellen, um die Mailänder Geschichte und gastronomische Kultur zu fördern. Mailand pflegt seine Traditionen, aber seine Seele kann man als italienisch, europäisch und kosmopolitisch bezeichnen, denn hier findet man jede Art von Küche, die man sucht, wie die eritreische, peruanische oder chinesische und andere. Außerdem ist es die perfekte Stadt, um ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu genießen, wenn man in einem der 16 hervorragenden Sternerestaurants in Mailand speist, die vom Guide Michelin 2022 ausgezeichnet worden sind. Am 2. Mai beginnt die zweite Ausgabe der Mailänder Restaurantwoche, ein Festival, das die Restaurants und typischen Gerichte der zahlreichen Stadtteile feiert, indem es besondere Stadtviertel für ihre kreative und ausgezeichnete Küche bewirbt. YesMilano hat eine spezielle Plattform eingerichtet, die es den Gästen ermöglicht, einen Tisch mit einem Preisnachlass zu reservieren, um sie zu ermutigen, neue Lokale auszuprobieren und die verschiedenen Viertel der Stadt zu entdecken. Find you favorite restaurant!

6.Wo der Luxus geboren wurde

Mailand ist auch die Stadt der Luxus-Shops, der Ort, an dem Sie Ihren Stil verändern können.

Hier gibt es die höchste Konzentration von Modestylisten und Modegeschäften auf der ganzen Welt.

Im Viereck um die Via Montenapoleone kann man in fantastischen Geschäften Stil und Luxus atmen, vor allem während der Modewochen, die regelmäßig Models, Designer, Einkäufer, Blogger und Modekritiker aus allen fünf Kontinenten und den sieben Weltmeeren in die Stadt locken. Mailand hat die Mode als seinen genius loci.

Ob Armani, Prada, Gucci oder die anderen in Mailand vertretenen Modemarken, die Kultur der Mode durchdringt die ganze Stadt und durchdringt auch andere Bereiche des städtischen Lebens: z.B. Prada gründete die Stiftung mit ihrem erstaunlichen Ausstellungsraum, in dem das Beste der zeitgenössischen Kunst gezeigt wird, oder Giorgio Armani investiert in das Basketballteam Olimpia, das in der Euroleague spielt, und hat gleichzeitig ein Museum für die historischen Sammlungen des Hauses (Armani Silos) im Design District eingerichtet, oder Gucci, das kürzlich einen seiner Circolos in Mailand eröffnet hat.

7.Stadt des Derbys

Mailand ist eine große Sportstadt. Ihre Fußballmannschaften, der FC Inter und der AC Mailand, dominieren die Serie A. Beide sind historische Vereine: Der AC Mailand hat mit 18 Titeln mehr von der FIFA anerkannte internationale Vereinstitel gewonnen als jeder andere Verein der Welt, während der FC Inter 2010 unter Mourinho das Triple gewann.

Die gefühlte (wenn auch meist humorvolle) Rivalität, die Freunde und Familien in der ganzen Stadt spaltet, erreicht ihren Höhepunkt beim „il derby“, dem direkten Duell zwischen den beiden Mailänder Mannschaften, das in der Regel bis zum Schluss ausgeglichen und ungewiss ist. Ein Besuch im Stadio di San Siro, um ein Fußballspiel zu sehen, ist mit Sicherheit ein Muss. Besuchen Sie das San-Siro-Stadion. Ein weiteres unumgängliches Museum ist das AC Mailand Museum: ein einzigartiges Erlebnis, das jeder echte Rossoneri-Fan unbedingt erleben sollte. AC Mailand Museum

Aber in Mailand kann man alle Sportarten ausüben, und das Laufen ist in den Stadtparks besonders beliebt. Am Sonntag, den 3. April, findet der Mailänder Marathon statt. Er bringt Profi- und Hobbyläufer in die Stadt, um sich auf der 42 Kilometer langen Strecke zu messen, die sich vom Stadtzentrum bis zum nordwestlichen und südwestlichen Stadtrand erstreckt und San Siro und Tre Torri berührt. Nehmen Sie am Mailänder Marathon teil!

Die Stadt ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Skitouren in den Alpen: Wintersportler sollten nicht vergessen, dass Mailand 2026 die Olympischen Winterspiele ausrichten wird. Mailand-Cortina 2026

Und im September dieses Jahres findet in Mailand die Eurobasket 2022 statt, die Meisterschaft der europäischen Basketball-Nationalmannschaften! Eurobasket 2022

8.Eine kompakte Metropole

Mailand ist in vielerlei Hinsicht eine Metropole, aber sie ist auch eine Stadt der Nähe, ein kompakter Großraum, in dem man leicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn unterwegs ist, in dem sich ethnische und regionale Identitäten in den Vierteln und auf den Plätzen in den drei konzentrischen Ringen, aus denen die Stadt besteht, vermischen. Ein Ort, den man leicht an einem langen Wochenende besuchen kann. Die derzeitige Entwicklungsstrategie von Mailand ist auf Nachhaltigkeit und Integration ausgerichtet. Grüne Mobilität auf der Grundlage von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Elektroantrieb und Bike-Sharing-Diensten verändert das Gesicht der Stadt. Innerhalb von 15 Jahren wird Mailand über eines der umfassendsten Netze geschützter Fahrradwege in ganz Europa verfügen.

9.Das Tor zu Italien

Mailand ist das Tor zu Italien. Mailand liegt in der Nähe des Lago Maggiore und des Comer Sees (ein Gebiet reicher Städte mit großen Palästen und verzierten Kirchen, Villen an den Seen, modernen und effizienten Fabriken und einer groß angelegten Landwirtschaft). Außerdem liegt die Stadt ganz in der Nähe des Meeres: Perlen wie Portofino und Santa Margherita Ligure sind leicht zu erreichen. Darüber hinaus ist Mailand ein Verkehrsknotenpunkt, von dem aus man wichtige touristische Ziele in ganz Italien erreichen kann (z. B. Parma – italienische Kulturhauptstadt 2020-2021 und ein Zentrum für italienische Lebensmittel und das Autotal, wo man leicht einige der berühmtesten Autofabriken der Welt wie Ferrari, Pagani, Maserati und Ducati besuchen kann). Mailand liegt auch ganz in der Nähe der wichtigsten italienischen Reiseziele wie Venedig und Florenz. Mailand ist der perfekte Ort für einen Aufenthalt, wenn Sie während eines langen Wochenendes erstaunliche Orte besuchen möchten.

10.Eine mystische Erfahrung

Eines der schönsten Erlebnisse in Mailand ist der Besuch der Oper Scala. Das Teatro alla Scala in Mailand ist das berühmteste Opernhaus der Welt und ein Muss, nicht nur für Musikliebhaber. Der Besuch einer Vorstellung im Teatro alla Scala ist eine mystische Erfahrung, die über die musikalische und theatralische Exzellenz auf der Bühne hinausgeht. Besuchen Sie das Teatro alla Scala Saison 2021-2022

Über Milano&Partners und YesMilano

Milano&Partners ist die offizielle Werbeagentur der Stadt Mailand, eine Vereinigung, die von der Stadtverwaltung Mailand und der Handelskammer von Mailand, Monza, Brianza und Lodi gegründet wurde. Ihr Ziel ist es Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Unternehmen, globalen Marken, Universitäten, kulturellen Institutionen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu aktivieren.

