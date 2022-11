10 Jahre Technologiepartnerschaft von Splunk und Consist

IT-Daten neu gedacht

Kiel – Was sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat, begann für beide Unternehmen mit einer Art Pionierleistung zum Thema Big Data, das zum damaligen Zeitpunkt gerade erst Fahrt aufnahm. Vor etwa 20 Jahren waren es Erik Swan, Rob Das und Michael Baum, die das Potenzial von Maschinendaten erkannten.

Hintergründe

Initial bewegte die Firmengründer von Splunk die Frage, wie Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen Problemen in ihrer Infrastruktur auf den Grund gehen. Über Logfiles, also Maschinendaten, war die übereinstimmende Antwort der befragten Firmen. Die manuelle Bearbeitung der Logfiles in Data Centern erfolgte oftmals getrennt in verschiedensten Unternehmensbereichen, was häufiger zu unklaren Verantwortlichkeiten oder nicht mehr nachvollziehbaren Bearbeitungen in manuellen Skripten führte.

Damit war die Idee einer zentralen Suchmaschine für IT-Daten geboren – das „Google for logfiles“. Ziel war es, nicht nur eine vollständige, sondern auch einheitliche Sicht auf diese Unternehmensdaten zu ermöglichen. 2004 wurde dann die erste Version von Splunk auf den Markt gebracht. Das Unternehmen Splunk wuchs fast so schnell wie das ausgewertete Datenvolumen, welches sich exponentiell vervielfachte.

2012 war aus der ursprünglichen Logdaten-Sammelmaschine eine Technologie erwachsen, die nun auch Consist überzeugte. Mit der Entscheidung, Splunk am deutschen Markt einzusetzen, erwies sich das Kieler IT-Unternehmen wieder einmal als Technologie-Scout für die DACH-Region. In ersten Projekten lag der Fokus hierbei eher auf Business Intelligence. Mittlerweile machen Security-Projekte den größeren Teil des Einsatzge-bietes für Splunk bei den Kunden von Consist aus.

USP

Ob BI oder Security, immer geht es um eine Analyse, Strukturierung und Visualisierung großer Datenmengen und ihrer Korrelationen. Splunk ist inzwischen in vielen Einsatzgebieten anerkannter Technologieführer mit einer großen Vielfalt an Automatisierungsmöglichkeiten. Und längst werden hierbei nicht mehr nur Logfiles durchsucht und ausgewertet. Es kann vielmehr jede beliebige Datenquelle angebunden werden.

Insbesondere in der Flexibilität der Datenplattform sehen die mehr als 30 Splunk Consultants von Consist unschlagbare Vorteile gegenüber vergleichbaren Technologien. So lassen sich Use Cases zur Asset-Optimierung ebenso effektiv einbinden wie Anwendungsfälle im Kontext Security und Compliance.

Einen kurzen Einblick in deren Arbeit gibt die speziell zum Jubiläum aufgelegte Broschüre.

Weitere Informationen:

Über Consist: www.consist.de

Zu Splunk: www.consist.de/de/technologien-tools/splunk/

Zu den Ursprüngen von Splunk_Interview Firmengründer: https://www.youtube.com/watch?v=BCQ4YF3ed-s

Jubiläumsbroschüre: Splunk-Consist_10-Jahre-web.pdf

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

