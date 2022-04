10 Jahre WaWaCo – Jubiläumsfeier am Weissenhäuser Strand mit Osterriding

2. April 2022 – In diesem Jahr feiert der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand das 10-jährige Jubiläum seiner Wakeboard- und Wasserskianlage WaWaCo zum Saisonauftakt von heute bis zum 17. April 2022 mit einem Preisvorteil von 10 Prozent auf alle 1-Stunde-, 2-Stunden- und Tageskarten sowie auf den Kauf einer Jahreskarte. Am Ostersonntag, 17. April 2022, gibt es dann das große Osterriding von 17-22 Uhr mit Musik/DJ und Grillstand mit leckerem Fleisch, Wurst, Eierlikör und Eierpunsch.

„Wir freuen uns sehr über das Jubiläum unserer WaWaCo-Anlage, die sich mittlerweile zu einem echten Geheimtipp bei Wakeboardern und Wasserskifahrern entwickelt hat. Unsere Gäste haben die Wahl zwischen dem Hauptlift mit seiner 600m langen Bahn und der 5-Mast-Anlage mit sieben Mitnehmern oder dem Nebenlift Little Bro für Einsteiger mit einem 2-Mastsystem, auf dem unterschiedliche Tricks und Inverts im speziellen Trainingsmodus geübt werden können. Unsere kleinen Gäste feiern ihre Kindergeburtstage auf der WaWaCo-Anlage: Zwei Stunden am Little Bro inklusive Ausrüstung kosten 169 Euro, mit einem Grill-Donut und Grillkohle 189 Euro. Geeignet sind die Geburtstagsfeiern für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

