10. Swiss Payment Forum: Anwenderpanel mit Uber Schweiz, Agrola, Digital Parking und Grand Casino Luzern

Kreuzlingen, November 2021 – Mobile Payment ist in der Schweiz eine Wachstumsbranche und bringt innovative Lösungen in unterschiedlichsten Ausprägungen und für zahlreiche Anwendungsfälle hervor. Einige Lösungen haben in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung gezeigt.

Doch nicht immer ist das, was technologisch möglich ist, für die Anwender von Paymentlösungen praktikabel und verschwindet nach kurzer Zeit bereits wieder von der Bildfläche. Für die Entwickler von Paymentlösungen ist es daher wichtig, die Bedürfnisse aller Marktteilnehmer zu berücksichtigen. Beim Anwenderpanel im Rahmen des Swiss Payment Forum berichten Uber Schweiz, Agrola, Digital Parking und Grand Casino Luzern über ihre Erfahrungen mit neuen Lösungen, worauf es ihnen selbst sowie ihren Kunden ankommt und wie ihre Payment-Vision für die Zukunft aussieht.

Eine der Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre ist TWINT: der Schweizer Branchenprimus für mobiles Bezahlen findet aufgrund der hiesigen hohen Nutzerzahlen auch im Ausland grosse Beachtung. Man darf gespannt sein, wie TWINT seine Position weiter ausbauen wird. Einen Einblick in die neuesten Entwicklungen erhalten die Teilnehmenden des Swiss Payment Forum unter anderem im Rahmen der TWINT Pressekonferenz am Nachmittag des 16. November.

Das Swiss Payment Forum findet am 15. und 16. November 2021 in Zürich statt. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Schutzmassnahmen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sowohl live vor Ort als auch virtuell dabei zu sein. Damit wird das Swiss Payment Forum auch im 10. Jahr seinem Ruf als zentrale Informations- und Diskussionsveranstaltung für die Financial Services Industry in der Schweiz gerecht und bietet hervorragende Möglichkeiten, sich in den hochkarätigen Vorträgen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen unter www.swisspaymentforum.ch

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

