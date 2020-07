100 Jahre Buchinger Heilfasten: Startschuss für Neubau der Buchinger Klinik in Bad Pyrmont

Vierte Generation investiert 25 Millionen Euro in das nächste Jahrhundert des Heilfastens

Bad Pyrmont, 2. Juli 2020 – Die Buchinger Klinik in Bad Pyrmont hat doppelt Grund zu feiern: Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum am 4. Juli verkünden Dr. Verena Buchinger-Kähler und Christian Kähler den Startschuss für einen spektakulären Neubau.

Das Bekenntnis zu Tradition und Zukunft des Heilfastens unterstreicht die vierte Generation des Begründers der Buchinger Heilfastenmethode mit einem Investment von 25 Millionen Euro. “Dass die Methode, die mein Urgroßvater erfunden hat, heute relevanter denn je ist, macht mich stolz und treibt mich an, die Klinik auf das nächste Jahrhundert auszurichten. Täglich Patienten mit der Methode des Heilfastens zu einem gesünderen selbstbestimmten Leben zu verhelfen, liegt mir im Blut, ist mir ein Anliegen und eine große Freude.”, so Dr. Verena Buchinger-Kähler.

Seit sie 2016 die Traditionsklinik gemeinsam mit ihrem Mann übernahm, war der Ärztin klar, dass sich die ganzheitliche Buchinger Methode von Mensch und Natur auch in den Gebäuden, Zimmern und Materialien widerspiegeln sollte. Es entsteht ein fließender Übergang zwischen Landschaft und Architektur. Während die Zahl der Zimmer dabei nur unwesentlich wachsen wird, zeigt sich die neue Klinik größer, weitläufiger und moderner. “Der Bau wird den heutigen ökologischen Anforderungen angepasst, die Gebäude organisch in den Hang eingelassen und alle Zimmer mit Talblick nach Süden ausgerichtet,” erklärt Klinikdirektor Christian Kähler, der die treibende Kraft für das moderne Design ist.

Mit der geplanten Fertigstellung in 2023 führen die Unternehmer die Philosophie des Gründers konsequent fort, denn “Weiter” war der Leitspruch Dr. Otto Buchingers. “Meinem Urgroßvater ging es neben den heilenden Effekten auf die Gesundheit um die persönliche Weiterentwicklung. Fasten ermöglicht einen klaren Blick auf das, was wir brauchen, um glücklich und gesund zu sein”, erklärt Dr. Verena Buchinger-Kähler.

Das Buchinger Heilfasten hilft Menschen dabei, ein selbstbestimmteres und gesünderes Leben zu führen. Um nach der Originalmethode von 1920 zu fasten, reisen jedes Jahr Gäste aus der ganzen Welt nach Bad Pyrmont. Hier begeben sie sich in die Hände der direkten Nachfahren des Fastenpioniers Dr. Otto Buchinger. Am 4. Juli 1920 empfing dieser seinen ersten Gast in der Fastenklinik. Während seine Kernmethode über die Jahre gleichgeblieben ist, hat sich die ganzheitliche Betreuung stetig weiterentwickelt. Heute bietet die Klinik neben dem Nahrungsverzicht individuelle Ernährungsberatung, physiotherapeutische Anwendungen, psychologische Betreuung, Bewegung und Kontemplation.

ÜBER DIE BUCHINGER KLINIK

Im Jahr 1920 empfängt Dr. Otto Buchinger seinen ersten Patienten in der Buchinger Klinik in Witzenhausen. Der Umzug nach Bad Pyrmont erfolgt 1935. Mit seinem damals selbstentwickelten Fasten-Konzept gilt der ehemalige Marinearzt heute als Pionier des medizinischen Heilfastens.

Heute verfügt die Klinik in Bad Pyrmont über 100 Jahre Erfahrung und Expertise von vier Ärzte-Generationen. Die Buchinger Fastenkur, die damals hauptsächlich aus Nahrungsverzicht bestand, hat sich im Laufe der Jahre zu einem ganzheitlichen Konzept entwickelt, das neben dem Fasten, Ernährungsberatung, psychologische Betreuung, Bewegung und Kontemplation beinhaltet. Während die Kernmethode gleichgeblieben ist, wird das umfassende Klinik-Konzept stetig weiterentwickelt und angepasst.

Die Leitung der Klinik liegt heute in den Händen der Urenkelin ihres Gründers: Dr. med. Verena Buchinger-Kähler besetzt als erste Frau der Traditionsfamilie den Posten der Chefärztin – an ihrer Seite Ehemann und Klinikdirektor Christian Kähler. Im Jahr 2016 übernahm das Paar gemeinsam die Leitung von Dr. Andreas Buchinger, Vater der heute leitenden Ärztin.

Bildquelle: Patrick Rudolph / BUCHINGER KLINIK