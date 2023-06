2574 Lebensmittel- und Getränkeprodukte werden von Spitzenköchen und Sommeliers mit dem Superior Taste Award 2023 ausgezeichnet

Brüssel, 1. Juni 2023: Die Jury des International Taste Institute, die sich aus einigen der weltbesten Köche und Sommeliers zusammensetzt, hat die Preisträger des Superior Taste Award 2023 bekannt gegeben:

2574 Lebensmittel- und Getränkeprodukte haben sich in diesem Jahr die prestigeträchtige Auszeichnung verdient. Die Zahl der Lebensmittel- und Getränkeprodukte, die sich den strengen Geschmacksprüfungen des Instituts unterzogen haben, ist deutlich gestiegen, was die wachsenden Investitionen der Hersteller in die Qualität und den Geschmack ihrer Produkte widerspiegelt. Vor allem die geschmackliche Qualität von alternativen Produkten auf pflanzlicher Basis hat sich deutlich verbessert.

Der Superior Taste Award 2023

2574 Produkte wurden mit dem Superior Taste Award ausgezeichnet, einem anerkannten Gütesiegel, das an Produkte vergeben wird, die die Erwartungen einer Jury aus professionellen Köchen und Sommeliers erfüllen oder übertreffen.

Die Auszeichnung basiert auf der Bewertung der sensorischen Eigenschaften eines Produkts, d. h. des visuellen Aspekts, des Geruchs, des Geschmacks und der Textur. Nur die Produkte, die eine durchschnittliche Punktzahl von mehr als 70% erreichen, werden mit dem Preis ausgezeichnet, was beweist, dass sie gut hergestellt, ausgewogen und lecker sind. Die Liste der preisgekrönten Produkte für das Jahr 2023 ist auf der Website des International Taste Institute zu finden: https://www.taste-institute.com/de/awarded-products

100 mal Sterne für Deutschland

Aus Deutschland wurden dieses Jahr 100 Produkte prämiert und dies mit einer überdurchschnittlichen Anzahl an 2 und 3 Sternen.

Zusätzlich dazu haben gleich drei deutsche Unternehmen einen Prestige-Award erhalten.

2 Crystal Taste Awards, die an Produkte vergeben werden, die drei Jahre in Folge mit 3 Sternen ausgezeichnet wurden, gingen an die Unternehmen Ölfreund ( https://oelfreund.de/ ) für das Kokosöl und MINGES KAFFEERÖSTEREI GmbH ( https://minges-kaffee.de/ ) für den Espresso Barista.

1 Diamond Taste Awards, die an Produkte vergeben werden, die über einen Zeitraum von 10 Jahren 7-mal mit 3 Sternen ausgezeichnet wurden, dieser ging an die Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH ( https://waldhaus.shop/ ) für das Hopfensturm.

Köstliche pflanzliche Alternativen

Um die Verbraucher davon zu überzeugen, auf pflanzliche Alternativen umzusteigen, müssen die Hersteller eines der Haupthindernisse für die Akzeptanz angehen: das sensorische Erlebnis.

Im Jahr 2023 haben wir beim Taste Institute erneut ein starkes Wachstum bei der Einreichung von pflanzlichen Produkten wie Fleischalternativen, Burgern oder Nuggets, Milchalternativen für Milch oder Käse, aber auch einige sehr interessante Meeresfrüchtealternativen festgestellt. Unsere Daten zeigen, dass sich die geschmackliche Qualität dieser Produkte im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbessert hat.

Alan Coxon, Präsident der Küchenjury des International Taste Institute: „Es ist großartig zu sehen, dass immer mehr Unternehmen alternative Produkte auf pflanzlicher Basis entwickeln. Die Jury war von der Gesamtqualität dieser Produkte in diesem Jahr sehr beeindruckt. Einige der Produkte, die wir bewertet haben, kommen dem tierischen Eiweiß in Bezug auf Geruch, Geschmack und Textur sehr nahe“.

Mit den besten Gastronomieexperten die Welt schmackhafter machen

Unsere Jury besteht aus einigen der weltbesten Köche und Sommeliers aus der ganzen Welt, die führende kulinarische Verbände, Michelin-Sterneköche, MOFs und Gewinner von Wettbewerben repräsentieren, die alle eine gemeinsame Leidenschaft für Lebensmittel und Qualitätsprodukte teilen.

Eric de Spoelberch, CEO des International Taste Institute: „Wir freuen uns sehr über die vielen Bewerbungen von Köchen und Sommeliers aus der ganzen Welt für unsere Jury. So können wir die bestmögliche Jury zusammenstellen, um die Hersteller von Lebensmitteln und Getränken dabei zu unterstützen und zu ermutigen, die geschmackliche Qualität ihrer Produkte zu verbessern und so zu unserer Mission beizutragen, die Welt zu einem schmackhafteren Ort zu machen.

Über das International Taste Institute

Das 2005 gegründete International Taste Institute mit Sitz in Brüssel, Belgien, bewertet und zertifiziert den Geschmack von Lebensmitteln und Getränken aus der ganzen Welt. Seine Jury setzt sich aus über 250 renommierten Köchen und Sommeliers aus 15 europäischen Koch- und Sommelierverbänden zusammen.

Im Laufe der Jahre wurden mehr als 20 000 Produkte von der Jury des Taste Institute zertifiziert, in der renommierte Köche und Sommeliers wie Christian Brancaleoni (bester Sommelier Italiens, 2022), Ferran Vila-Pujol (bester Sommelier Spaniens, 2022), Alain Nonnet (2 Michelin-Sterne seit 36 Jahren), Bernard Vaussion (Chefkoch des französischen Staatspräsidenten) und Julie Dupuis (beste Sommelière der Welt) sowie viele andere anerkannte Köche und Sommeliers vertreten sind.

Das International Taste Institute führt eine objektive sensorische Bewertung durch: Seine Jury arbeitet nach einer strengen Methode der Blindverkostung, bei der die Produktproben anonymisiert werden, um jegliche Verzerrung der Bewertung zu vermeiden. Zusätzlich zur Bewertung der Produktleistung nach den 5 sensorischen Standardkriterien gibt die Jury Kommentare sowie Vorschläge für weitere Produktverbesserungen und die Kombination mit anderen Lebensmitteln ab.

Die Namen der ausgezeichneten Produkte und Produzenten sind unter www.taste-institute.com zu finden. Für weitere Informationen oder für Interviews wenden Sie sich bitte an Moritz Engel unter +32 2 372 34 22 oder moritz@taste-institute.com.

