12. Weilburger Hochzeits- und Eventmesse

Mehr als 30 Aussteller präsentieren in der Stadthalle Weilburg /

Freier Eintritt / Termin: 5.2.2023 / 11-17 Uhr /

Weilburg, im Januar 2023. Die 12. Weilburger Hochzeitsmesse findet am 5. Februar 2023 in der Stadthalle Weilburg statt. Mehr als 30 lokale und regionale Aussteller präsentieren sich und ihr Angebot. Dekoration, Partyservice, Technik, Fotografie, Braut- und Herrenmoden, Styling, Trauringe und Schmuck, Locations und vieles mehr warten auf die Besucher.

Die Weilburger Hochzeitsmesse ist aber nicht nur für zukünftige Brautpaare und deren Angehörige spannend. Wer eine große Party oder Veranstaltung plant, ist hier genau richtig. Durch das vielseitige Angebot ist für jede Art von Event etwas dabei. „Viele Veranstaltungen konnten in den Pandemiejahren nicht stattfinden und wurden verschoben. Wir erwarten viele Brautpaare, Angehörigen, Jubilare und Interessierte, die ihr Fest nun endlich umsetzen können“, so Wolfgang Eck, Vorsitzender der Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW). Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird die Messe von der Hogano Gruppe, zu der das Schlosshotel Weilburg, die Stadthalle und weitere Hotels gehören. Co-Veranstalter ist die WWW, die die Messe vor vielen Jahren einmal ins Leben gerufen hat. Ein besonderer Höhepunkt wird erneut die exklusive Modenschau sein. Dort werden die aktuelle Brautmode sowie Herrenbekleidung präsentiert. Auch Weilburgs Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch freut sich auf das Event: „Bereits seit vielen Jahren ist die Hochzeitsmesse in der Residenzstadt eine wunderbare Veranstaltung“. Die Veranstalter hoffen, dass die Messe von sehr Vielen besucht wird.

Folgendes Bühnenprogramm ist geplant:

11:00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Messe durch Olaf Horne, 2. Vorsitzender der WWW, und Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch; Kurze Andacht durch die Vertreter der Kirchen

15:00 Uhr: Brautmodenschau (Brautkleider, Herrenanzüge, Hochzeitssträuße, Frisuren)

Folgende Austeller werden an der Messe teilnehmen:

– 11events GmbH

– Accessoires im Flecken

– Ballon Oase (Luftballonfiguren, Ballondekoraktionen, Geschenke)

– Blumenhaus Hündt

– Brautmoden Hartmann (Brautmoden)

– Cafe Will (Hochzeitstortenmanufaktur)

– Carsten Skill Zauberkünstler

– Composite products

– CW-Events, Westerwald-Hochzeit (Verleih von Licht-, Kamera- und Tontechnik)

– Diana Marks

– Die Hochzeitsplanerin Andrea Wagner

– Evangelisches Dekanat an der Lahn (Kirchliche Trauung)

– Event mit Stil

– DJ Armin Bruch (DJ, Künstleragentur)

– Foto-Atelier Schramm (Hochzeitsfotos)

– HOGANO Hotels (Eventlocation)

– Hotel Zur Krone

– Juwelier und Goldschmiede Markus A. Kreuzberg

– Juwelier Otto Parr KG

– Konditorei Vogel (Torten und Desserts)

– Katholische Kirchengemeinde Weilburg

– Landhotel Kristall

– Makeupliebe (Kosmetik)

– Mille and MORE

– Parkhotel Hachenburg

– Pastori – Das Historische Lichtspielhaus

– Ringtausch Hochzeitsplanung

– Rübsamen Uhren und Schmuck (Trauringe, Schmuck)

– Sabine Trindade Haarmoden

– Schlosshotel Weilburg

– Standesamt Weilburg

– Tausendschön Dekoration

– Theis Herrenmode GmbH und Co. KG (Herrenmode / Anzüge)

– TK Pixx Fotografie (Hochzeitsfotos)

– Wagenblast Juwelier (Trauringe, Schmuck)

– Weilburg-TV

– Westerwald-Hochzeit

– Wildpark Hotel

– Wirtschafts-Werbung-Weilburg

Veranstalter der Messe sind die Stadthalle Weilburg sowie die Weilburger Wirtschafts-Werbung e.V.

Bei Fragen stehen Ihnen Malte Malessa sowie Wolfgang Eck gerne zur Verfügung:

Malte Malessa

Tel.: 06471/50900

E-Mail: info@stadthalle-weilburg.de

Wolfgang Eck

Tel.: 06471/429585

info@wirtschafts-werbung-weilburg.de

Weitere Infos und Fotos:

www.hochzeitsmesse-weilburg.de

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

