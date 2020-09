14.000 Euro für neue Unterrichtsmethoden in Corona-Zeiten – Cornelsen Stiftung prämiert Lehrkräfte und Schulleitungen

(Mynewsdesk) Innovationen an Schulen waren noch nie so gefordert wie in diesem Jahr. Gleichzeitig haben sie noch nie so flächendeckend stattgefunden. Jede Schule hat eigene Wege gefunden, um Schulschließungen zu überbrücken. Dabei sind viele neue Ideen entstanden, wie man digitale Technologien einsetzen, Präsenzstunden mit Fernunterricht verbinden und täglichen Herausforderungen wie Differenzierung, Sprachförderung oder Berufsorientierung in neuer Form begegnen kann.

Best Practice verdient Anerkennung. Der Cornelsen Zukunftspreis prämiert besonderes Engagement mit einem Preisgeld von insgesamt 14.000 Euro. Erstmals können sich nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schulleitungen für die Auszeichnung bewerben. Damit berücksichtigt der Wettbewerb die wichtige Rolle von Schulleiterinnen und Schulleitern, wenn es darum geht, neuen Ideen Raum zu geben und beispielhafte Maßnahmen auf das gesamte Kollegium zu übertragen. Bewerbungen sind bis 15. Oktober 2020 möglich unter www.stiftung-lehren-lernen.de.

Seit 1978 setzt sich die Cornelsen Stiftung Lehren und Lernen für eine bessere Unterrichtsqualität ein. Die gemeinnützige Stiftung fördert Innovationen in Schulen und stärkt Lehrerinnen und Lehrer. Mit dem Cornelsen Zukunftspreis zeichnet sie diejenigen aus, die sich dafür einsetzen, Schule und Unterricht zu verbessern. Bewertet werden alle Zusendungen von Bildungswissenschaftlern verschiedener Universitäten.

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Das Verlagsprogramm umfasst über 23.000 Titel für alle Fächer, Schulformen und Bundesländer von der frühkindlichen Bildung über Lehr- und Lernsysteme für die weiterführenden Schulen und die beruflichen Schulen bis hin zu Bildungsmedien für die Erwachsenenbildung und pädagogische Fachliteratur. Am Verlagssitz in Berlin und sieben weiteren Standorten arbeiten über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit mehr als 70 Jahren gestaltet Cornelsen die Bildungslandschaft maßgeblich mit. Dabei verbindet der Anbieter für Lehr- und Lernmaterial didaktische Kompetenz, den engen Austausch mit seinen Kunden sowie Servicedenken mit Innovationsfreude und Partnerschaftlichkeit. Von guten Noten bis zum Abschluss, von Sprachkenntnissen für den Urlaub bis zum Fachwissen für den Beruf: Mit maßgeschneiderten Cornelsen-Produkten begleitet der Verlag für Bildungsmedien Lernende entlang ihrer Bildungsbiografie und unterstützt sie dabei, ihre persönlichen Lernziele zu erreichen. Zur Verlagsgruppe gehören neben dem Cornelsen Verlag auch renommierte Marken wie Duden, Verlag an der Ruhr, Veritas als größtem österreichischem Bildungsverlag und Online-Plattformen wie scook und Duden Learnattack. Als innovatives Unternehmen schafft Cornelsen begeisternde Bildungslösungen, die individuellen Lernerfolg ermöglichen. www.cornelsen.de: https://www.cornelsen.de/?campaign=banner/PR/2018

