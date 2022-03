14.000 Euro von gevekom und hey contact heroes für die Ukraine

Was kann man tun, um den Menschen in der Ukraine beizustehen? Die Hilfsbereitschaft ihrer mehr als 1.600 Mitarbeitenden an elf Standorten in Deutschland und Europa hat die gevekom-Gruppe am 9. März 2022 in der Aktion „Calls for Freedom“ kanalisiert: Binnen 24 Stunden wurde für jede erbrachte Telefonstunde des Contact-Center-Dienstleisters ein Euro für „Ein Herz für Kinder“ gesammelt. Insgesamt kam bei der Aktion in Summe aus Telefoniestunden, freiwilligen Überstunden und zusätzlichen Beiträgen ein Spendenvolumen von 14.000 Euro zusammen. Der Countdown auf You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=yQXwboiQl1A

Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidet gevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz neun (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2022, iBusiness/ONE-to-ONE/Versandhausberater) und gehört seit sechs Jahren in Folge zu den Top Ten der familienfreundlichsten Arbeitgeber innerhalb der Branche Marketing/Werbung/PR (freundin, Kununu). Credo: Your better place to work – „Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen“. Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2021, inklusive Neugründung hey contact heroes: 50,24 Mio. Euro (+63,38% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2022: 1.327 (+49%), Seats gesamt: 1300. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage, Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken, Öffentliche Hand. www.gevekom.de

