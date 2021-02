2 neue Kunstwerke von Otto Waalkes mit Udo Lindenberg

Malerei von Otto Waalkes

Otto Waalkes, der bekannte Komiker und Sänger ist ein Multitalent. Als studierter Kunstpädagoge hat er sich schon früh in seinem Leben mit bildender Kunst beschäftigt. Seine eigene Passion für Malerei begleitet ihn durch sein Leben. Ebenso wie Udo Lindenberg bringt er immer wieder exklusive Bilder auf den Markt. Die Galerie Zimmermann und Heitmann präsentiert seine Bilder, die in einer kleinen Auflage zu kaufen sind. Ein Kunstwerk von Otto ist etwas Besonderes. Jedes Bild von ihm versprüht seinen typischen Humor, das Leben mit einem zwinkernden Auge zu betrachten.

Otto Waalkes wurde am 22. Juli 1948 in Emden geboren. Mit seinem eigenen Blödel-Humor und exzellenten Wortwitz wurde er als Komiker und Sänger deutschlandweit bekannt. Zahlreiche Fernsehauftritte und Filme machten ihn berühmt. Seine Ottifanten regen zum Schmunzeln an. Und es gibt Ottifanten nicht nur als Kuscheltiere. Otto setzt diese als Maler gekonnt in seinen Bildern ein. Beispielsweise hat er eine Bilderreihe kreiert, in der er Motive bekannter Kunstwerke als Vorlage nahm und sie mit Ottifanten oder anderen Otto-Ideen schmückte.

Alte Meister-neu von Otto interpretiert

Waalkes greift hier Werke aus der Kunstgeschichte auf und platziert unerwartet eigene Motive hinein. Ottifanten tauchen in Bildern von Gauguin, Leonardo da Vinci, Edward Hopper oder Keith Haring auf. Sie zaubern uns automatisch ein Lächeln aufs Gesicht. Als würden wir die ernste Welt der Kunst durch Ottos Brille sehen. So hat Otto eine ganz persönliche Hommage an die Werke berühmter Künstler geschaffen. “Parodie ist für mich die aufrichtigste Form der Verehrung”, erklärt Otto in einem Interview.

Die neusten Kunstwerke von Otto Waalkes (2021)

“Stark wie Drei”.

Sein neustes Werk ( 2021 ) nennt sich “Stark wie Drei”. Es zeigt eine Momentaufnahme, ein Bild im Bild, in dem Otto als Maler im Atelier vor seiner Staffelei steht. Er malt hier Udo Lindenberg, der Model sitzt. Ob Udo das Ergebnis wohl gefällt? Lindenberg hat keinen Blick auf das Gemälde, so wie der Betrachter. So sieht er nicht das, was wir sehen: Statt des Menschen malt Otto nämlich einen Ottifanten auf die Leinwand. Damit führt er im Prinzip die ganze Portraitmalerei ad absurdum. Das Kunstwerk ist in Mischtechnik auf Leinwand gemalt. Handsigniert ist es in einer Auflage von 199 Stück erhältlich.

“Lord of se Rings” (2021)

In seinem neusten Bild “Lord of se Rings” (2021), sitzen Otto und Udo Lindenberg nebeneinander. Gegenseitig pusten sie sich Zigarette rauchend Wölkchen also Rings zu. Die Ringe bilden bei genauerer Betrachtung einmal einen süßen Ottifanten und die Buchstaben von Lindenbergs Vornamen “Udo”. Auf Leinwand ist es in einer Auflage von 199 Stück handsigniert erhältlich.

Präsentation der Galerie Zimmermann & Heitmann

Die Galerie Zimmermann und Heitmann ist schon lange Zeit auf die Vermarktung vieler bekannter Künstler spezialisiert. Ganz bequem können Sie jedes Gemälde online bestellen. Auch Bilder von Udo Lindenberg, der malerisch tätig ist, sind hier erhältlich. Besuchen Sie regelmäßig unsere Internetpräsenz, um die neuesten Werke nicht zu verpassen.

Die Galerie Zimmermann & Heitmann betreibt den Kunsthandel seit 1879 im Zentrum von Dortmund und wird in der 4. Generation geführt!

Es werden Künstler wie Udo Lindenberg, James Rizzi, Charles Fazzino, Klaus Fußmann, Janosch, Volker Kühn und David Gerstein gezeigt.

Hochwertige Bildereinrahmungen werden in Dortmund in der eigenen Fachwerkstatt durchgeführt.

Mehr unter Galerie Zimmermann & Heitmann

