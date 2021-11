2. Webinar der Vidal MMI: “Aktuelle Stunde: Zukunftsmodell Closed Loop Medication” am 30.11.2021

Online-Veranstaltung mit hochkarätigem Expertenteam

Langen, 17.11.2021. Am Dienstag, 30. November 2021 (16.00 Uhr) findet zum zweiten Mal unsere “aktuelle Stunde” – ein einstündiges Webinar zum Closed Loop Medication Management – statt.

14.042 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern hat der Medizinische Dienst im Jahr 2020 erstellt. In jedem vierten Fall wurde ein Fehler bestätigt und ein Schaden festgestellt, in jedem fünften war der Fehler ursächlich für den Schaden. Das geht aus der aktuellen Begutachtungsstatistik hervor, die kürzlich vorgestellt wurde. Um die Patientensicherheit zu stärken, sollte der Blick auf besonders schwerwiegende, aber sicher vermeidbare Fehler gerichtet werden (sogenannte Never Events). Die WHO fordert dazu die Einführung eines verpflichtenden Meldesystems.

Mit den Experten Dr. Holger Knoth und Andreas Fischer vom Universitätsklinikum in Dresden sowie Uwe Buddrus, Managing Consultant der HIT.networks for Healthcare, werden wir über die aktuelle Situation mit Blick auf die Praxis in Dresden sprechen:

Mehr Sicherheit durch “die Schleife”? Medikationsmanagement ist ein Hochrisikoprozess

Schlüssel zum Erfolg? CLMM als der “digitale Rettungsring” im Krankenhaus

Im Tandem weniger Risiko für die Patient:innen? Klinische Pharmazie und Medizin

CLMM-Mehrwert für innovative Arzneimittel? Wirkung erhöhen, Risiko vermeiden

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessierte können sich anmelden unter

https://register.gotowebinar.com/register/8809875819443627535

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

