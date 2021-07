2 x 360° Hygienic Rundum-Schutz – so steht Ihre Hardware nicht unter Wasser

noax Industrie-PCs in der Lebensmittel-Produktion einfach reinigen

Im Lebensmittelbereich ist der Ausfall der Technik gleichzusetzen mit dem Verlust von Zeit, Geld und Erfolg. Der Ausfall der Hardware sollte von Anfang an ausgeschlossen werden, sodass zusätzlich anfallende Kosten vermieden werden. Aus diesem Grund entscheiden Unternehmen beim Kauf der Industrie-PCs nicht nur nach dem Preis.

Industrie-PCs in der Produktion einfach reinigen, ohne diese vorher zusätzlich abdecken zu müssen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern minimiert ebenfalls die Kosten im täglichen Umgang mit den Industrie-PCs und sichert das Unternehmen bei Audits ab.

“Wenn wir ein Audit nicht bestehen, was unsere Kunden regelmäßig durchführen, dürfen wir nicht mehr liefern.” ( Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG)

Um den extrem hohen Hygienevorschriften bei der Herstellung von Lebensmitteln (HACCP konform) gerecht zu werden, werden die Anlagen und die Hardware oft mehrmals täglich gereinigt. Die Industrie-PCs von noax sind mit lebensmittelechten Dichtungen ausgestattet und besitzen keinerlei Fugen oder Toträume, in denen sich Schmutz, Bakterien oder Ähnliches ansammeln kann. Durch diese Bauweise stellt die tägliche Reinigung der noax Industrie Computer mit Wasser, Säuren oder Laugen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben keine Herausforderung mehr dar.

Darauf achten Unternehmen beim Kauf geeigneter Hardware im Hygieneumfeld:

– Zertifizierter 2 x 360° Rundum-Schutz

– Hygienic Design (gemäß HACCP)

– Zertifizierung der Schutzklasse bis zu IP69K

– Einfache Reinigung

– Handschuhbedienbarkeit

“Die Kälte, das Wasser, die Luftfeuchtigkeit, das sind alles keine Freunde von Technik, die noax IPCs halten dieser Prozedur wunderbar stand.” ( Micarna)

Bevor eine Entscheidung für neue Industrie Computer gefällt wird, sollten diese in Form von Testgeräten unter den alltäglichen Bedingungen in der Produktion auf Herz und Nieren geprüft werden.

Der Arbeitsalltag sollte also nicht von der Hardware bestimmt werden. Ganz im Gegenteil sollte der Arbeitsalltag viel mehr über die Wahl der richtigen Hardware bestimmen.

Über noax Technologies AG

Die noax Technologies AG zählt zu den führenden Anbietern für qualitativ hochwertige, robuste und zuverlässige Industrie-PCs. Das Unternehmen kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb sowie dem Service und Support reicht.

noax Industrie-PCs sind weltweit in den rauesten Industrie-Umgebungen bei namhaften Unternehmen z.B. in der Automobil-, Logistik-, Lebensmittel- und Chemiebranche im Einsatz. Hierbei beweisen die speziell für die Industrie entwickelten Computer täglich ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibrationen oder Schock.

