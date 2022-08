200 Frei-Tickets für ehrenamtlich Engagierte

Forum für Gesellschaftlichen Zusammenhalt Baden-Baden am 14.10.22

Am Freitag, den 14.10.22, begegnen sich mehr als tausend Gäste und eine Reihe prominenter Speaker auf Einladung von Nussbaum Medien im Festspielhaus Baden-Baden. Das Forum für Gesellschaftlichen Zusammenhalt rückt Menschen und Organisationen in den Fokus, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Zum Beispiel in Vereinen, lokalen Organisationen und Initiativen.

200 Frei-Tickets gibt es auf nussbaum.de/forum-teilnahme für ehrenamtlich Engagierte.

In Redebeiträgen, Diskussionsrunden und Workshops beleuchten namhafte Speaker relevante aktuelle Themen. Daneben gibt es beim gemeinsamen Mittagessen und auf dem Marktplatz des Engagements Raum für Austausch und Networking, um sich mit interessanten Partnern und Gleichgesinnten zu vernetzen. Der Tag endet mit einem Sektempfang und findet seinen festlichen Abschluss in einem Abendkonzert mit Künstlern aus aller Welt.

NUSSBAUM MEDIEN ist eine vom Inhaber Klaus Nussbaum geführte Verlagsgruppe mit zwei Hauptsitzen bei Heidelberg und Stuttgart. 580 Mitarbeiter an 11 Standorten produzieren für 390 Kommunen wöchentliche Amtsblätter und Lokalzeitungen für 1,1 Mio. Haushalte. Seit 1959 entwickelte sich das Unternehmen schnell zum Marktführer in Baden-Württemberg und ist heute zweitgrößter Amtsblattverlag in Deutschland.

NUSSBAUM MEDIEN denkt das Kernprodukt Amtsblatt weiter und nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Branche ein. Digitale Plattformen und innovative Lösungen erweitern das Produkt-Portfolio zur NUSSBAUM WELT. Das Ökosystem eröffnet Kommunalverwaltungen, Vereinen und Gewerbetreibenden Zugang zum Markt der lokalen Kommunikation und die Vernetzung mit den Menschen im Ort. Das Unternehmen engagiert sich mit einer eigenen Stiftung und in sozialen Projekten. Immer im Fokus: Die Belebung eines gesellschaftlichen Miteinanders und die Stärkung des Gemeinwohls in der Heimat.

